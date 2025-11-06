Elvețienii primesc vizita campioanei României în etapa cu numărul 4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va fi redat de la ora 19:45 în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Gabi Balint a văzut primul ”11” al lui FCSB cu Basel și a făcut praf un jucător: ”Indisciplinat tactic. Are și kilograme în plus”



În primul ”11” al lui FCSB cu Basel a fost introdus și Mamadou Thiam, care a mai fost titular și cu Bologna (1-2). Gabi Balint, fost internațional român, l-a taxat însă dur pe atacantul senegalez.



”Eu l-am văzut pentru prima oară live pe Thiam când au fost cei de la FCSB aici la meciul cu Gloria Bistrița (n.r. câștigat de FCSB cu 3-1 în Cupa României) și sincer, în afara golului marcat, nu m-a impresionat absolut deloc.



Din contră. Este un jucător indisciplinat tactic, nu face faza defensivă. Mi se pare că are kilograme în plus. Are o forță în atac, e destul de rapid”, a spus Gabi Balint.



Pentru meciul cu Basel, FCSB a apelat la obișnuitul 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă.



În linia de fund vor fi prezenți Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Graovac, Risto Radunovic. În fața lor vor sta Florin Tănase și Adrian Șut.



Formula de start ultra-ofensivă continuă cu tripleta David Miculescu, Darius Olaru și Mamadou Thiam în spatele vârfului împins Daniel Bîrligea.

Echipele de start



FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Antrenor: Elias Charalambous



Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek - Borschinski

Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo

Antrenor: Ludovic Magnin

