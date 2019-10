SCHIMBARE RADICALA ceruta de Dan Petrescu in Liga 1: "Noi nu vrem sa facem nimic, nu vrem sa inaintam!" Ce vrea sa se intample pana in iarna

Dan Petrescu vrea o schimbare radicala in Liga 1.

Pe langa introducerea sistemului VAR, antrenorul CFR-ului vrea sa fie modificat si regulamentul astfel incat sa le fie permis antrenorilor sa puna 10 jucatori pe lista de rezerve la un meci de campionat.

In prezent, in competitiile din Romania, sunt permise doar 7 rezerve. Dan Petrescu da exemplul campionatelor din Italia si Rusia, precum si competitiile in care sunt implicate echipele nationale, acolo unde este permis ca lista rezervelor sa cuprinda 10 jucatori. Dan Petrescu si-ar dori schimbarea urgenta a regulamentului astfel sa poata avea 10 rezerve in partea a doua a campionatului.



"Mi-as fi dorit si imi doresc foarte mult ca cei care decid lucrurile in Romania sa lase 10 jucatori pe banca de rezerve. Imi doresc foarte mult in continuare. Sa ne luam si noi dupa campionatul Italiei, Rusiei, de la mondiale, de la nationale. La nationala sunt 10 jucatori pe banca. Sper ca de la iarna sa avem 10 jucatori pe banca de rezerve. De ce ii platim? Sa ii tin in tribuna? Daca ii tin pe banca pot sa ii folosesc, nu? Imi doresc foarte mult sa avem si VAR. Si asta e alt lucru. Dar nu inteleg de ce noi nu vrem nimic in Romania. Noi nu vrem nimic sa facem, nu vrem sa inaintam”, a declarat Dan Petrescu.