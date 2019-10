Reactia lui Dan Petrescu dupa penalty-ul ratat de Puscas: "Diferenta dintre a fi erou si prost este foarte mica". Cum ar fi procedat antrenorul

Dan Petrescu a vorbit despre penalty-ul pe care George Puscas l-a ratat in meciul cu Norvegia.

Antrenorul celor de la CFR a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca el procedeaza diferit in momentul in care trebuie sa hotarasca executantul unui penalty.

"La un penalty, il las sa execute pe jucatorul care simte cel mai bine faza, care este in forma. Nu il las sa bata pe cel care este faultat. Daca marca gol, Puscas era erou. La romani, diferenta dintre a fi erou si a fi prost este foarte mica", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

George Puscas i-a luat mingea din mana lui Nicusor Stanciu, cel care era desemnat de catre Cosmin Contra sa bata penalty-ul, pe motivul ca simtea ca va inscrie, insa a ratat. Ratarea lui a provocat o iesire nervoasa a selectionerului. Cei doi au vorbit dupa meci si au lamurit situatia.