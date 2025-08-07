FCSB a reușit să întoarcă un meci dramatic în fața celor de la Drita, scor 3-2, în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.



Tusha a deschis scorul pentru kosovari în minutul 7, iar Manaj a făcut 2-0 după pauză, într-o fază validată cu greu de VAR.



FCSB a revenit în joc în minutul 65 prin Bîrligea, care a finalizat o centrare a lui Miculescu. Egalarea a venit la scurt timp: Graovac a înscris cu capul după un corner bătut de Octavian Popescu.



Pe final, același Bîrligea a lovit bara, iar Politic a scos un penalty în prelungiri. Tot Bîrligea a transformat fără emoții și a adus victoria.



Reacție fulger după thriller-ul FCSB - Drita 3-2

La finalul celor 90 de minute, Sport.ro a intrat în contact cu Bogdan Costăchescu, aka "Bolocan", unul dintre cei mai în vogă influenceri pe sport din România.

Bolocan a făcut o analiză a jocului prestat de campioană și speră că, în cuvintele sale, "să fie punctul de cotitură în sezonul european".

"Incredibil meci! Clasica partidă pe care comentatorii o numesc interzisă cardiacilor!



Aparent Meme a avut dreptate... cine are nevoie de psiholog?



Fără glumă acum, sper ca întoarcerea acestui meci de la 0-2 la 3-2 să fie punctul de cotitură în sezonul european al FCSB-ului și de aici să curgă victoriile. Avem nevoie toți, indiferent de echipa susținută, de cât mai multe puncte în competițiile europene, să nu mai începem din turul 4000, să aibă și echipele presezon adevărat și perioadă de pregătire.

Îmi doresc din tot sufletul ca FCSB să se ridice la standardul fanilor și să își ia totuși specialiști în jurul echipei: scouteri, psihologi, medici, bucătari, antrenori de faze fixe, de auturi... orice. Nu trebuie să inventăm noi roata, doar să copiem ce vedem la echipele din vest.

Doamne ajută, Hai FCSB, Hai CFR Cluj, Hai Craiova! Toate pentru România!”, a declarat influencerul Bolocan, la cald, pentru Sport.ro.



Returul se joacă săptămâna viitoare, în Kosovo.

