Campioana României a fost condusă cu 2-0 de Drita, dar a reușit o revenire spectaculoasă pe final și s-a impus cu 3-2. Daniel Bîrligea a fost omul serii, cu două goluri.

Daniel Bîrligea și-a găsit cu greu cuvintele după FCSB - Drita 3-2: „Eram blocați mental! Am uitat să jucăm fotbal”



La finalul celor 90 minute, Daniel Bîrligea a venit la microfonul PRO TV și nu s-a ferit de declarații. Cu vocea tremurândă, atacantul a vorbit sincer despre greutățile pe care le-a cărat campioana în ultima perioadă.



"Au fost foarte multe emoții. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Cel mai important e că am câștigat. Nu contează cum sau în ce fel, dar aveam mare nevoie de o victorie pentru a ne ridica moralul, pentru a simți din nou că putem câștiga. În ultimele săptămâni, am avut impresia că am uitat să jucăm fotbal, să dăm două pase consecutive. A fost foarte greu.



În prima repriză, eram blocați mental, nu ne ieșea nimic. În a doua repriză, am ieșit puțin din acea stare de hibernare. Am intrat cu mai multă agresivitate, iar asta ne-a ajutat enorm. Am luptat ca o echipă, iar de acum înainte trebuie să continuăm să luptăm așa. Trebuie să luăm acest exemplu și să-l aplicăm cât mai des.



Aveam mare nevoie de un astfel de moment. Cu toții am încercat să schimbăm ceva, și cred că s-a schimbat ceva, dar nu complet. Mai avem mult de muncă. Avem un potențial foarte mare, putem să speriem orice echipă, dar momentan parcă ne speriem doar pe noi înșine.



După părerea mea, am fost un pic prea relaxați pentru că am fost campioni, am câștigat Supercupa și am avut un parcurs foarte frumos în Europa. Dar toate astea sunt în trecut. Trebuie să demonstrăm din nou, în acest an. Nu putem continua să trăim din realizările de anul trecut. E un an nou, trebuie să ne concentrăm pe prezent și să ne transformăm pentru sezonul 2025/26, nu să rămânem în trecut. Vrem ca anul acesta să realizăm cel puțin ce am realizat anul trecut, dacă nu mai mult.



Cred că e mult mai important că a câștigat echipa. Nu mă interesează cine a dat gol, fie și un autogol, voiam doar să trecem peste această etapă, să câștigăm un meci. A fost un moment foarte greu, și încă mai este, pentru că o singură victorie nu ne scoate complet din această situație. Dar sper ca această victorie să ne dea un impuls. Cel mai important sunt cele trei puncte, iar acum mă gândesc la retur.



Trebuie să arătăm dăruire, luptă și determinare. Dacă suntem cu mintea acolo și dăm totul pe teren, nu vom avea probleme. Dar trebuie să ajungem în acel punct și să demonstrăm că ne-am trezit.



Ne-am reunit cu toții, am ieșit și la o cină ca să ne reconectăm. La antrenamente s-au văzut lucruri normale într-un vestiar, dar poate chiar și aceste momente ne-au ajutat. Sper să continuăm pe drumul ăsta", a spus Daniel Bîrligea.

În cazul în care va reuși să se califice în faza următoare din Europa League, FCSB se va duela cu scoțienii de la Aberdeen. Dacă este eliminată de Drita, campioana României coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

