Roș-albaștrii au primit vizita campioanei din Kosovo joi seară pe Arena Națională, în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League.



Drita a condus cu 2-0 pe cel mai mare stadion din România. FCSB a întors însă rezultatul în actul secund după o ultimă jumătate de oră perfectă făcută de elevii lui Charalambous.



Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”



După meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a sugerat că evoluția lui Vlad Chiricheș nu a fost pe placul lui. Închizătorul a și fost scos în actul secund, iar în locul său a intrat Malcom Edjouma, care a bifat un joc mai consistent decât Chiricheș.



Finanțatorul campioanei a explicat și că după ce vor reveni Darius Olaru și Florin Tănase, FCSB va evolua cu un singur închizător: Adrian Șut. Asta înseamnă că, Vlad Chiricheș va fi scos din primul ”11”.



”Chiricheș a fost prea lent. Nu mi-a plăcut! Șut, în a doua repriză, a mai sclipit. Și-a cam revenit și Șut, dar nu că a sclipit. Când a ieșit Chiricheș, Șut a jucat mai bine.



Stai că vor veni Olaru și Tănase și nu vom mai juca cu doi. Jucăm cu un închizător și doi interi. Lângă Șut, la retur, pot juca Olaru și Cisotti. În față, Bîrligea, Miculescu și Popescu.



Asta nu e echipă să joci cu doi închizători pentru că n-are rost”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.



FCSB - Drita 3-2



Veton Tusha a deschis scorul în minutul șapte al meciului. FCSB nu s-a regăsit în prima repriză și nici în startul actului secund, când Arb Manaj a dus scorul la 2-0.



Ulterior, Malcom Edjouma a intrat în locul lui Vlad Chiricheș, iar jocul roș-albaștrilor s-a schimbat la 180 de grade. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 64.



Dennis Politic l-a înlocuit, pe urmă, pe Juri Cisotti, iar Danijel Graovac a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap excelentă din șase metri, în urma unui corner.



Baba Alhassan a intrat și el pe teren în locul lui Tavi Popescu în minutul 83, înainte ca Politic să fie faultat în minutele suplimentare în careu, iar FCSB să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.



Daniel Bîrligea a executat precis penaltiul și FCSB a întors scorul cu Drita, înnebunindu-i pe cei aproape 14.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională joi seară la meci.

