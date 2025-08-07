FCSB a câștigat dramatic pe Arena Națională, după ce a fost condusă cu 0-2. Golurile campioanei României au fost marcate în ultima jumătate de oră.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat impresionat de evoluția lui Malcom Edjouma, introdus în minutul 57, în locul lui Vlad Chiricheș, la scorul de 0-2.



Omul care decide totul la campioana României a recunoscut că a greșit în privința mijlocașului, pe care l-a scos din lot la începutul acestui sezon. Înainte de această partidă, Becali a decis să-i mai dea o șansă lui Edjouma, iar acesta nu a dezamăgit.



Gigi Becali: ”Am greșit cu Edjouma”



Printre altele, Becali a recunoscut că a fost aproape să-l cedeze pe mijlocașul francez la CFR Cluj pentru 100.000 de euro.



”Eu am greșit cu Edjouma. Trebuia să îl țin în lot. Am greșit că i-am ținut pe Ștefănescu și Gheorghiță, iar pe Edjouma l-am scos. Am zis că Gheorghiță e jucător de perspectivă și să-l ținem aia.

N-avem pe cine să scot și am decis să-l scot pe Edjouma atunci. Da, a fost la un pas de CFR Edjouma, eu mă înțelesesem cu Varga pentru 100.000 de euro”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Edjouma a evoluat în 44 de partide pentru cei de la FCSB în sezonul precedent, reușind să marcheze de trei ori și să ofere alte patru pase decisive. În multe dintre acestea a fost introdus în teren din postura de rezervă.



În sezonul 2023-2024, Edjouma a fost trimis sub formă de împrumut la Bari, în Serie B, dar în cele din urmă italienii au decis să nu achite clauza de transfer definitiv.