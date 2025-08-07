- FCSB a câștigat dramatic pe Arena Națională, după ce a fost condusă cu 0-2. Golurile campioanei României au fost marcate în ultima jumătate de oră.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat impresionat de evoluția lui Malcom Edjouma, introdus în minutul 57, în locul lui Vlad Chiricheș, la scorul de 0-2.
Omul care decide totul la campioana României a recunoscut că a greșit în privința mijlocașului, pe care l-a scos din lot la începutul acestui sezon. Înainte de această partidă, Becali a decis să-i mai dea o șansă lui Edjouma, iar acesta nu a dezamăgit.
Gigi Becali: ”Am greșit cu Edjouma”
Printre altele, Becali a recunoscut că a fost aproape să-l cedeze pe mijlocașul francez la CFR Cluj pentru 100.000 de euro.
”Eu am greșit cu Edjouma. Trebuia să îl țin în lot. Am greșit că i-am ținut pe Ștefănescu și Gheorghiță, iar pe Edjouma l-am scos. Am zis că Gheorghiță e jucător de perspectivă și să-l ținem aia.
N-avem pe cine să scot și am decis să-l scot pe Edjouma atunci. Da, a fost la un pas de CFR Edjouma, eu mă înțelesesem cu Varga pentru 100.000 de euro”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.
Edjouma a evoluat în 44 de partide pentru cei de la FCSB în sezonul precedent, reușind să marcheze de trei ori și să ofere alte patru pase decisive. În multe dintre acestea a fost introdus în teren din postura de rezervă.
În sezonul 2023-2024, Edjouma a fost trimis sub formă de împrumut la Bari, în Serie B, dar în cele din urmă italienii au decis să nu achite clauza de transfer definitiv.
- În cazul în care va reuși să se califice în faza următoare din Europa League, FCSB se va duela cu scoțienii de la Aberdeen. Dacă este eliminată de Drita, campioana României coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).