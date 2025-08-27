VIDEO Reacția lui Charalambous când a auzit planul fantasmagoric al lui Becali înainte de FCSB - Aberdeen: "Cine a zis asta?"

FCSB joacă joi seară meciul decisiv pentru calificarea în faza principală din Europa League. Duelul cu Aberdeen de pe Arena Națională va fi în direct pe PRO TV și VOYO, de la ora 21:30.

Elias Charalambous FCSB Gigi Becali Aberdeen fcsb - aberdeen
Elias Charalambous, înainte de FCSB - Aberdeen: " E cel mai important meci al sezonului"

Miercuri, la șase zile după turul Aberdeen - FCSB 2-2, Gigi Becali s-a arătat ferm convins că echipa sa va obține calificarea la București. Mai mult, patronul campioanei a transmis că acum vizează cucerirea trofeului Europa League pentru a obține calificarea directă în UCL.

Întrebat despre ținta mai mult decât îndrăzneață stabilită de Gigi Becali, antrenorul Elias Charalambous a părut surprins la conferința de presă: "Cine a zis asta? Patronul? Ah!". Cipriotul a continuat: "În primul rând, trebuie să trecem de meciul de mâine și să o luăm pas cu pas. Eu mă gândesc acum doar la meciul de mâine. Îmi place și mie să visez, dar hai să o luăm pas cu pas".

Elias Charalambous: "Avem impresia că e ușor în Europa League, dar nu e!"

Charalambous a subliniat la conferința de presă ideea potrivit căreia o calificare în faza principală din Europa League ar reprezenta o realizare enormă atât pentru FCSB, cât și pentru România.

"Jucăm mâine pentru grupa din Europa League. Știți cât de important e pentru clubul nostru și pentru orice club din România să intre în grupa din Europa League. 

Am ajuns într-un punct în care există impresia că ar fi ușor să intri în Europa League. Nu e! E foarte dificil să intri în grupă, mai ales în Europa League. Băieții sunt concentrați pentru meciul de mâine și pentru îndeplinirea obiectivului. E cel mai important meci al sezonului, cu siguranță.

Repet: există impresia că doar Champions League contează, dar nu e așa. Să intri în grupa din Europa League ar fi ceva enorm pentru club, pentru țară, pentru suporteri. Băieții vor da totul și vor încerca să-i răsplătească pe fanii pe care i-am dezamăgit în ultima vreme", a mai spus Charalambous.

În ceea ce privește situația lotului, Charalambous a spus: "Nu avem probleme medicale. Doar Cisotti e suspendat, iar Thiam nu e pe lista UEFA. Ceilalți sunt în regulă".

VIDEO Darius Olaru, conferință de presă înainte de FCSB - Aberdeen

VIDEO Rezumatul meciului tur Aberdeen - FCSB 2-2

