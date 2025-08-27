Elias Charalambous, înainte de FCSB - Aberdeen: " E cel mai important meci al sezonului"

Miercuri, la șase zile după turul Aberdeen - FCSB 2-2, Gigi Becali s-a arătat ferm convins că echipa sa va obține calificarea la București. Mai mult, patronul campioanei a transmis că acum vizează cucerirea trofeului Europa League pentru a obține calificarea directă în UCL.



Întrebat despre ținta mai mult decât îndrăzneață stabilită de Gigi Becali, antrenorul Elias Charalambous a părut surprins la conferința de presă: "Cine a zis asta? Patronul? Ah!". Cipriotul a continuat: "În primul rând, trebuie să trecem de meciul de mâine și să o luăm pas cu pas. Eu mă gândesc acum doar la meciul de mâine. Îmi place și mie să visez, dar hai să o luăm pas cu pas".

Elias Charalambous: "Avem impresia că e ușor în Europa League, dar nu e!"

Charalambous a subliniat la conferința de presă ideea potrivit căreia o calificare în faza principală din Europa League ar reprezenta o realizare enormă atât pentru FCSB, cât și pentru România.



"Jucăm mâine pentru grupa din Europa League. Știți cât de important e pentru clubul nostru și pentru orice club din România să intre în grupa din Europa League.



Am ajuns într-un punct în care există impresia că ar fi ușor să intri în Europa League. Nu e! E foarte dificil să intri în grupă, mai ales în Europa League. Băieții sunt concentrați pentru meciul de mâine și pentru îndeplinirea obiectivului. E cel mai important meci al sezonului, cu siguranță.

Repet: există impresia că doar Champions League contează, dar nu e așa. Să intri în grupa din Europa League ar fi ceva enorm pentru club, pentru țară, pentru suporteri. Băieții vor da totul și vor încerca să-i răsplătească pe fanii pe care i-am dezamăgit în ultima vreme", a mai spus Charalambous.

În ceea ce privește situația lotului, Charalambous a spus: "Nu avem probleme medicale. Doar Cisotti e suspendat, iar Thiam nu e pe lista UEFA. Ceilalți sunt în regulă".

VIDEO Darius Olaru, conferință de presă înainte de FCSB - Aberdeen

