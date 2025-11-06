FC Basel - FCSB, partidă contând pentru etapa a patra din grupa unică a Europa League, se va disputa astăzi, de la ora 19:45. Cele mai importante faze ale jocului, cum ar fi golurile, ratările sau momentele controversate, vor fi redate în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Cele două formații se vor duela pe stadionul „St. Jakob-Park” din Basel, arenă cu nu mai puțin de 42.000 de locuri.

Pronosticul lui Eric de Oliveira înainte de Basel - FCSB: „Greu”

Înaintea duelului european, Sport.ro a luat legătura cu Eric de Oliveira, cel mai mare marcator străin din istoria Ligii 1. Brazilianul a fost scurt și la obiect și a spus că FCSB nu va pierde.

„FCSB are meci greu. Eu cred că FCSB poate să scoată un egal cu Basel. Un egal sau o victorie, dar aș merge mai mult pe un egal. Nu cred că pierde. Aș crede că 1-1. Nu pierde FCSB”, a spus Eric de Oliveira.

„La Craiova aș merge pe victorie”

Tot astăzi, de la ora 22:00, Universitatea Craiova merge în Austria pentru un duel cu Rapid Viena. Fostul mijlocaș crede că echipa antrenată de Mirel Rădoi va câștiga la limită pe „Allianz Stadion”.

„La Craiova aș merge pe victorie. Chiar dacă Rapid Viena traversează o perioadă bună, merg pe un 1-0 pentru Craiova”, a spus Eric de Oliveira în exclusivitate pentru Sport.ro.

