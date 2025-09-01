Partida pe care roș-albaștrii o vor disputa în deplasare este programată pe 25 septembrie, de la ora 19:45.

Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, înainte de meciul cu FCSB: ”Mergem pentru rezultate!”

Cu un lot evaluat de Transfermarkt de doar 28,25 milioane de euro, Go Ahead Eagles, câștigătoarea Cupei Olandei, este, pe hârtie, cea mai slabă adversară a roș-albaștrilor. Cu toate astea, batavii sunt pregătiți să dea totul pe teren pentru a deveni ”surpriza plăcută” a competiției.

Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, a comentat tragerea la sorții și a subliniat că echipa sa nu s-s calificat în faza principală a competiției doar pentru a face act de prezență. De altfel, Boel crede că echipa sa are șanse reale să nu se facă de râs în Europa League. Olandezii se vor duela cu Aston Villa, Sporting Braga, FCSB, Stuttgart, RB Salzburg, Olympique Lyon, Nice și Panathinaikos, listă de pe care campioana României pare a fi cea mai accesibilă adversară.

”Este o tragere la sorți dificilă, dar și una care oferă oportunități. Este tipic pentru acest club să abordăm fiecare adversar cu un plan realist. Va fi incredibil de greu, dar nu participăm în Europa League doar pentru a face act de prezență. Mergem și pentru rezultate”, a spus Melvin Boel, antrenorul celor de la Go Ahead Eagles, conform vi.nl.

Căpitanul echipei, Mats Deijl, a transmis că și-a dorit un adversar din Grecia. În privința punctelor pe care Go Ahead Eagles le-ar putea acumula, fotbalistul a fost mai reținut decât Boel.

”Experiența din acea țară, fanii de acolo și tot ce ține de acel context, cred că ar fi minunat de trăit acolo. La Lyon și Panathinaikos am auzit, cele mai puternice reacții în sală, acolo unde am urmărit tragerea la sorți împreună cu echipa.

Discutasem deja în interior despre asta. Europa este ceva nou pentru toată lumea, așa că ne-am întrebat: care este, de fapt, obiectivul nostru? Poate ar trebui să reanalizăm asta după tragere. E și greu să spui ceva cu adevărat relevant acum. Tragerea abia a avut loc”, a spus și căpitanul echipei, fundașul central Mats Deijl.

Programul complet al lui FCSB în Europa League