Poate sa castige un sac de bani! Cati bani primeste trupa lui Dan Petrescu de la UEFA daca reuseste minunea in fata celor de la Sevilla si cati bani a castigat pana acum

Campioana Romaniei, CFR Cluj, va intalni Sevilla in aceasta seara in prima mansa a optimilor de finala a Europa League. Daca va reusi sa produca minunea si sa treaca de trupa antrenata de Julien Lopetegui, CFR va da si o lovitura financiara. Pana in acest moment pentru parcursul pe care l-au avut in Europa League, formatia lui Dan Petrescu a incasat suma de 16.230.000 de euro. In cazul in care va trece de Sevilla si se va califica in sfeturile competitiei, CFR va primi inca 1,1 milioane de euro din partea UEFA.

CFR a adunat bani si din participarea in tururile Champions League, unde le-a eliminat pe Astana, Macabi Tel Aviv si Celtic. Gratie acestor performante, ardelenii au primit 2,3 milioane de euro. Chiar daca au fost eliminat de Slavia Praga din play-off-ul Champions League, CFR a primit suma de 5 milioane de euro datorita faptului ca a ajuns pana in acea faza a comeptitiei. Pe langa acesti bani, CFR a mai castigat un milion de euro din marketing si 260.000 de euro bonus pentru echipele eliminate din Champions League.

Cati bani poate primi CFR de la UEFA

calificarea in optimi - 1,1 milioane de euro

calificarea in sferturi 1,5 milioane de euro

calificarea in seminfinale - 2,4 milioane de euro

calificarea in finala 4,5 milioane de euro

castigarea trofeului - 4 milioane de euro