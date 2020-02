(P) CFR Cluj vs. Sevilla - Cele mai bune pronosticuri din Europa League

CFR Cluj o intalneste pe FC Sevilla pe 20 februarie, de la ora 19:55, in prima mansa a "16-imilor" Europa League. Echipa spaniola este detinatoarea recordului in materie de trofee castigate in aceasta competitie (5 – 2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

Pentru echipa antrenata de Dan Petrescu, calificarea in "primavara europeana" este o adevarata performanta, in contextul in care le-a depasit in grupa pe Lazio (locul 2 acum in Italia) si pe Rennes (locul 3 acum in Franta), inregistrand 4 victorii si 2 infrangeri.

Campioana Romaniei este lider in Liga I, desi ultimele doua meciuri le-a terminat la egalitate (0-0 in deplasare cu Gaz Metan Medias si 0-0 acasa cu Viitorul Constanta). "Regret ca nu am reusit sa castigam acest meci, l-am controlat autoritar, am avut vreo 6-7 ocazii de a marca, dar Cabuz a prins o zi fantastica, l-am vazut si in alte meciuri, este incredibil, un portar foarte bun. Ne pare rau ca nu am reusit sa castigam si sa avem un moral bun inaintea meciului cu Sevilla, aveam nevoie", a spus Burca, dupa meciul cu echipa lui Hagi.

Reprofilat de Petrescu din fundas central, Burca va juca fundas dreapta cu contra celor de la Sevilla, am citit pe PariuriX.com. Cristi Manea, trecut pe lista UEFA, nu a jucat niciun minut de la revenirea lui CFR, iar Matei Susic e in continuare accidentat. In schimb, un nou jucator trecut pe lista inaintea „16-imilor”, Vinicius, va fi titular. Alexandru Chipciu nu este eligibil.

FC Sevilla trece printr-o perioada proasta

FC Sevilla si-a castigat grupa de Europa League avand cinci victorii si o infrangere, in ultima etapa, pe terenul lui APOEL. In schimb, echipa antrenata de Julen Lopetegui are un sezon sub asteptari in competitiile interne. A fost eliminata de Mirandes (1-3) din Cupa Spaniei, iar in LaLiga este pe locul 5. A castigat un singur meci din ultimele sase de campionat. Ultima partida disputata in deplasare a insemnat o infrangere (1-2) in fata "lanternei" Celta Vigo.

"Diagnosticele pe termen scurt nu se aplica in fotbal, sezoanele se evalueaza doar pe toata durata. Daca nu am fi facut lucruri bune nu am fi fost unde ne aflam, in lupta pentru obiectivele stabilite in vara. Dar cu Mirandes s-a intamplat un accident, echipa fiind de nerecunoscut, in frunte cu mine", a fost declaratia bulversanta a lui Lopetegui.

Echipa probabila CFR Cluj: Arlauskis – Burca, Vincius, Boli, Camora – Djokovic, Hoban, Bordeianu – Deac, Omrani, Traore

Echipa probabila FC Sevilla: Vaclik – Navas, Gomez, Silva, Rodriguez – Vazquez, Reges, Banega – de la Torre, En-Nesyri, Ocampos

Variante de pariuri

Cel mai probabil, Dan Petrescu va aborda meciul cu multa precautie, mizand pe un contraatac sau pe un gol din faza fixa, poate chiar din penalty. Cota ca CFR sa inscrie din penalty este 7.25.

In cele trei meciuri jucate de clujeni in Liga I de la reluarea campionatului s-a marcat un singur gol. Selectia "sub 2,5 goluri" are cota 1.71.

Sapte din cele 11 succese din LaLiga au fost la un gol diferenta. Un pariu pe selectia "FC Sevilla castiga la un gol diferenta" are cota 3.35.

Ca semn, cele mai mari sanse de reusita pare a le avea "X"-ul (cota 3.55). Un 0-0 nu ar fi un rezultat chiar rau pentru noi.