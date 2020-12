Prima FINALA pentru Edi Iordanescu! Antrenorul CFR-ului are o misiune grea in Elvetia! "Eu stiu unde am venit!" 

CFR Cluj va juca joi in deplasare contra celor de la Young Boys Berna, de la ora 19:55.

Echipa lui Edi Iordanescu trebuie sa castige pentru a se califica in faza urmatoare din Europa League. In cazul unei victorii, ar fi a doua calificare consecutiva a CFR-ului in primavara europeana.

Antrenorul Clujului este constient de misiunea grea pe care o va avea joi seara, dar a declarat ca are incredere in echipa si in calitatea jucatorilor.

De asemenea, Andrei Burca a spus la conferinta de presa de dinainte de meci ca va trata aceasta partida ca pe o finala.

"Este o finala, depinde doar de noi sa trecem mai departe. Sunt 90 de minute, trebuie sa ne adaptam la teren, adversarul il cunoastem, stim ce joaca.

Trebuie sa intram concentrati pe teren, determinati, dupa 90 de minute sa ne uitam unii in ochii altora si sa fim constienti ca am dat totul pe teren.

Ar fi o performanta foarte mare ca doi ani la rand sa iesim din grupa si sa jucam in primavara europeana, depinde doar de noi, trebuie sa ne calificam", a declarat Andrei Burca la conferinta de presa.

Edi Iordanescu va fi la abia al doilea meci pe banca CFR-ului dupa victoria contra lui Poli Iasi din campionat, castigata cu scorul de 2-0.

"Pe noi doar o victorie ne duce mai departe, nu in ultimul rand suprafata de joc cu care ei sunt mai familiarizati decat noi. Young Boys domina campionatul Elvetiei fara sa piarda.

Am jucatori cu personalitate, trebuie sa punem probleme, va trebui sa fim agresivi cand nu avem mingea, sa fim creativi cand o avem si sa generam ocazii. Performanta principala a fost calificarea in grupe, acum e un nou pas pe care il dorim pentru club, dar si individual.

Eu stiu unde am venit, stiu ce calitate am la echipa, avem si caracter pentru a da o replica competitiva si sa obtinem un rezultat pe masura", a declarat Edi Iordanescu la conferinta de presa.