Dioszegi și-a ieșit din minți! Motivul pentru care a intrat în vestiar la pauză: „Oricine poate fi înlocuit”

Sepsi s-a impus cu 1-0 împotriva Olimpiei Satu Mare, într-un meci din runda a cincea din Liga 2. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dimitri Oberlin în minutul 49.

Dioszegi și-a ieșit din minți: „Oricine poate fi înlocuit”

Cu toate că Sepsi a obținut a doua victorie din acest start de sezon, patronul covăsnenilor s-a arătat nemulțumit de prestația echipei din prima parte.

Laszlo Dioszegi nu a mai suportat și a coborât în vestiar la pauză meciului din liga secundă.

Oficialul formației din Sf. Gheorghe a avut o reacție imediat după meci în care și-a exprimat supărarea.

„Dragi fani! Cred că e prima victorie din viața mea de care nu mă pot bucura! Asta e orice altceva decât fotbal! Știu că toată lumea spune că nu ar trebui să postez, dar din păcate nu pot!

La pauză am intrat în vestiar pentru prima dată în viața mea și am țipat la ei! Mi-am ieșit din minți, insuportabil ce s-a întâmplat aici în cele 5 etape!

Din păcate, voi, fanii, sunteți singurii care meritați aplauze! Dar nu mă dau bătut, oricine poate fi înlocuit, jucător sau membru al staff-ului, oricine!

Orice ar fi, nu mă las, atâta timp cât sănătatea îmi permite! Bravo, Osk!”, a scris Laszlo Dioszegi pe pagina sa oficială de Facebook.

