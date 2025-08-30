Rapid a anunțat împrumutul tânărului atacant Raul Stanciu (18 ani) la CS Tunari, echipă din Liga a II-a, până la finalul sezonului competițional.



Stanciu, care a ajuns în Giulești în vară, de la US Lecce, nu a reușit să prindă minute în Superligă și va evolua în eșalonul secund pentru a acumula experiență.



Deși a semnat un contract pe termen lung, până în 2030, cu Rapid, Stanciu nu a reușit să debuteze pentru echipa din Giulești și a fost trimis în Liga 2 pentru a-și găsi ritmul de joc.



Rapid renunță la Stanciu: „Mult succes!”



Clubul giuleștean a anunțat mutarea imediat după victoria cu UTA, scor 2-0, în etapa a opta din Superligă: „Raul Stanciu a fost împrumutat la CS Tunari până la finalul acestui sezon! Mult succes, Raul!”



Alături de Stanciu, Rapid i-a mai împrumutat și pe Alexandru Stan (la Chindia Târgoviște) și Bogdan Ungureanu (la Sepsi Sfântu Gheorghe), în continuarea strategiei de a oferi minute tinerilor fotbaliști.

