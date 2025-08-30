Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, și Vlad Dragomir, mijlocașul lui Pafos FC, își cunosc acum calendarul detaliat și se pregătesc de meciuri de foc împotriva celor mai mari forțe ale continentului. Noul format al UCL aduce opt etape pline de suspans, care se vor întinde din septembrie până la finalul lunii ianuarie.
Chivu, față în față cu granzii din Premier League
Cristi Chivu va avea o misiune extrem de dificilă în noul format al Ligii. Programul "nerazzurrilor" include confruntări de cinci stele, în special împotriva unor nume de top din Anglia. Printre cele mai așteptate dueluri se numără cel de acasă cu Liverpool, programat pe 9 decembrie, și încleștarea cu Arsenal de pe "Giuseppe Meazza", care va avea loc pe 20 ianuarie 2026. Pe lângă acestea, Inter va înfrunta și alte echipe redutabile precum Atlético de Madrid (26 noiembrie) și Borussia Dortmund (28 ianuarie).
Meciurile de top pentru Interul lui Chivu:
- 17 septembrie: AFC Ajax - FC Internazionale Milano
- 26 noiembrie: Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano
- 9 decembrie: FC Internazionale Milano - Liverpool FC
- 20 ianuarie: FC Internazionale Milano - Arsenal FC
- 28 ianuarie: Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano
Vlad Dragomir înfruntă campioni ai Europei
Nici Vlad Dragomir nu are o misiune mai ușoară cu echipa sa, Pafos FC. Calificată în premieră în această fază a competiției, formația cipriotă va da piept cu nume uriașe, o adevărată provocare pentru mijlocașul român. Printre cele mai grele teste se numără meciul de acasă cu giganții de la Bayern München, pe 30 septembrie, și deplasările de coșmar pe terenurile lui Juventus (10 decembrie) și Chelsea (21 ianuarie).
Noul sezon de Liga Campionilor se va încheia pe 28 ianuarie, când sunt programate simultan toate partidele rundei decisive.
Întreg programul meciuilor din UCL
Etapa 1
Marți, 16 septembrie 2025:
- 19:45 Athletic Club - Arsenal FC
- 19:45 PSV Eindhoven - R. Union Saint-Gilloise
- 22:00 Juventus - Borussia Dortmund
- 22:00 Real Madrid C.F. - Olympique de Marseille
- 22:00 SL Benfica - Qarabağ FK
- 22:00 Tottenham Hotspur - Villarreal CF
Miercuri, 17 septembrie 2025:
- 19:45 Olympiacos FC - Pafos FC
- 19:45 SK Slavia Praha - FK Bodø/Glimt
- 22:00 AFC Ajax - FC Internazionale Milano
- 22:00 FC Bayern München - Chelsea FC
- 22:00 Liverpool FC - Atlético de Madrid
- 22:00 Paris Saint-Germain - Atalanta BC
Joi, 18 septembrie 2025:
- 19:45 Club Brugge KV - AS Monaco
- 19:45 F.C. Copenhagen - Bayer 04 Leverkusen
- 22:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray A.Ş.
- 22:00 Manchester City - SSC Napoli
- 22:00 Newcastle United FC - FC Barcelona
- 22:00 Sporting Clube de Portugal - FC Kairat Almaty
Etapa 2
Marți, 30 septembrie 2025
- 19:45 Atalanta BC - Club Brugge KV
- 19:45 FC Kairat Almaty - Real Madrid C.F.
- 22:00 Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt
- 22:00 Chelsea FC - SL Benfica
- 22:00 FC Internazionale Milano - SK Slavia Praha
- 22:00 FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur
- 22:00 Galatasaray A.Ş. - Liverpool FC
- 22:00 Olympique de Marseille - AFC Ajax
- 22:00 Pafos FC - FC Bayern München
Miercuri, 1 octombrie 2025:
- 19:45 Qarabağ FK - F.C. Copenhagen
- 19:45 R. Union Saint-Gilloise - Newcastle United FC
- 22:00 Arsenal FC - Olympiacos FC
- 22:00 AS Monaco - Manchester City
- 22:00 Bayer 04 Leverkusen - PSV Eindhoven
- 22:00 Borussia Dortmund - Athletic Club
- 22:00 FC Barcelona - Paris Saint-Germain
- 22:00 SSC Napoli - Sporting Clube de Portugal
- 22:00 Villarreal CF - Juventus
Etapa 3
Marți, 21 octombrie
- 19:45 FC Barcelona - Olympiacos FC
- 19:45 FC Kairat Almaty - Pafos FC
- 22:00 Arsenal FC - Atlético de Madrid
- 22:00 Bayer 04 Leverkusen - Paris Saint-Germain
- 22:00 F.C. Copenhagen - Borussia Dortmund
- 22:00 Newcastle United FC - SL Benfica
- 22:00 PSV Eindhoven - SSC Napoli
- 22:00 R. Union Saint-Gilloise - FC Internazionale Milano
- 22:00 Villarreal CF - Manchester City
Miercuri, 22 octombrie 2025:
- 19:45 Athletic Club - Qarabağ FK
- 19:45 Galatasaray A.Ş. - FK Bodø/Glimt
- 22:00 AS Monaco - Tottenham Hotspur
- 22:00 Atalanta BC - SK Slavia Praha
- 22:00 Chelsea FC - AFC Ajax
- 22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool FC
- 22:00 FC Bayern München - Club Brugge KV
- 22:00 Real Madrid C.F. - Juventus
- 22:00 Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille
Etapa 4
Marți, 4 noiembrie 2025:
- 19:45 SK Slavia Praha - Arsenal FC
- 19:45 SSC Napoli - Eintracht Frankfurt
- 22:00 Atlético de Madrid - R. Union Saint-Gilloise
- 22:00 FK Bodø/Glimt - AS Monaco
- 22:00 Juventus - Sporting Clube de Portugal
- 22:00 Liverpool FC - Real Madrid C.F.
- 22:00 Olympiacos FC - PSV Eindhoven
- 22:00 Paris Saint-Germain - FC Bayern München
- 22:00 Tottenham Hotspur - F.C. Copenhagen
Miercuri, 5 noiembrie 2025:
- 19:45 Pafos FC - Villarreal CF
- 19:45 Qarabağ FK - Chelsea FC
- 22:00 AFC Ajax - Galatasaray A.Ş.
- 22:00 Club Brugge KV - FC Barcelona
- 22:00 FC Internazionale Milano - FC Kairat Almaty
- 22:00 Manchester City - Borussia Dortmund
- 22:00 Newcastle United FC - Athletic Club
- 22:00 Olympique de Marseille - Atalanta BC
- 22:00 SL Benfica - Bayer 04 Leverkusen
Etapa 5
Marți, 25 noiembrie 2025:
- 19:45 AFC Ajax - SL Benfica
- 19:45 Galatasaray A.Ş. - R. Union Saint-Gilloise
- 22:00 Borussia Dortmund - Villarreal CF
- 22:00 Chelsea FC - FC Barcelona
- 22:00 FK Bodø/Glimt - Juventus
- 22:00 Manchester City - Bayer 04 Leverkusen
- 22:00 Olympique de Marseille - Newcastle United FC
- 22:00 SK Slavia Praha - Athletic Club
- 22:00 SSC Napoli - Qarabağ FK
Miercuri, 26 noiembrie 2025:
- 19:45 F.C. Copenhagen - FC Kairat Almaty
- 19:45 Pafos FC - AS Monaco
- 22:00 Arsenal FC - FC Bayern München
- 22:00 Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano
- 22:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta BC
- 22:00 Liverpool FC - PSV Eindhoven
- 22:00 Olympiacos FC - Real Madrid C.F.
- 22:00 Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- 22:00 Sporting Clube de Portugal - Club Brugge KV
Etapa 6
Marți, 9 decembrie
- 17:30 FC Kairat Almaty - Olympiacos FC
- 19:45 FC Bayern München - Sporting Clube de Portugal
- 22:00 AS Monaco - Galatasaray A.Ş.
- 22:00 Atalanta BC - Chelsea FC
- 22:00 FC Barcelona - Eintracht Frankfurt
- 22:00 FC Internazionale Milano - Liverpool FC
- 22:00 PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
- 22:00 R. Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille
- 22:00 Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha
Miercuri, 10 decembrie 2025:
- 19:45 Qarabağ FK - AFC Ajax
- 19:45 Villarreal CF - F.C. Copenhagen
- 22:00 Athletic Club - Paris Saint-Germain
- 22:00 Bayer 04 Leverkusen - Newcastle United FC
- 22:00 Borussia Dortmund - FK Bodø/Glimt
- 22:00 Club Brugge KV - Arsenal FC
- 22:00 Juventus - Pafos FC
- 22:00 Real Madrid C.F. - Manchester City
- 22:00 SL Benfica - SSC Napoli
Etapa 7
Marți, 20 ianuarie 2026:
- 17:30 FC Kairat Almaty - Club Brugge KV
- 19:45 FK Bodø/Glimt - Manchester City
- 22:00 F.C. Copenhagen - SSC Napoli
- 22:00 FC Internazionale Milano - Arsenal FC
- 22:00 Olympiacos FC - Bayer 04 Leverkusen
- 22:00 Real Madrid C.F. - AS Monaco
- 22:00 Sporting Clube de Portugal - Paris Saint-Germain
- 22:00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund
- 22:00 Villarreal CF - AFC Ajax
Miercuri, 21 ianuarie 2026:
- 19:45 Galatasaray A.Ş. - Atlético de Madrid
- 19:45 Qarabağ FK - Eintracht Frankfurt
- 22:00 Atalanta BC - Athletic Club
- 22:00 Chelsea FC - Pafos FC
- 22:00 FC Bayern München - R. Union Saint-Gilloise
- 22:00 Juventus - SL Benfica
- 22:00 Newcastle United FC - PSV Eindhoven
- 22:00 Olympique de Marseille - Liverpool FC
- 22:00 SK Slavia Praha - FC Barcelona
Etapa 8
Miercuri, 28 ianuarie 2026:
- 22:00 AFC Ajax - Olympiacos FC
- 22:00 Arsenal FC - FC Kairat Almaty
- 22:00 AS Monaco - Juventus
- 22:00 Athletic Club - Sporting Clube de Portugal
- 22:00 Atlético de Madrid - FK Bodø/Glimt
- 22:00 Bayer 04 Leverkusen - Villarreal CF
- 22:00 Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano
- 22:00 Club Brugge KV - Olympique de Marseille
- 22:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
- 22:00 FC Barcelona - F.C. Copenhagen
- 22:00 Liverpool FC - Qarabağ FK
- 22:00 Manchester City - Galatasaray A.Ş.
- 22:00 Pafos FC - SK Slavia Praha
- 22:00 Paris Saint-Germain - Newcastle United FC
- 22:00 PSV Eindhoven - FC Bayern München
- 22:00 R. Union Saint-Gilloise - Atalanta BC
- 22:00 SL Benfica - Real Madrid C.F.
- 22:00 SSC Napoli - Chelsea FC