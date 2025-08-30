Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, și Vlad Dragomir, mijlocașul lui Pafos FC, își cunosc acum calendarul detaliat și se pregătesc de meciuri de foc împotriva celor mai mari forțe ale continentului. Noul format al UCL aduce opt etape pline de suspans, care se vor întinde din septembrie până la finalul lunii ianuarie.



Chivu, față în față cu granzii din Premier League



Cristi Chivu va avea o misiune extrem de dificilă în noul format al Ligii. Programul "nerazzurrilor" include confruntări de cinci stele, în special împotriva unor nume de top din Anglia. Printre cele mai așteptate dueluri se numără cel de acasă cu Liverpool, programat pe 9 decembrie, și încleștarea cu Arsenal de pe "Giuseppe Meazza", care va avea loc pe 20 ianuarie 2026. Pe lângă acestea, Inter va înfrunta și alte echipe redutabile precum Atlético de Madrid (26 noiembrie) și Borussia Dortmund (28 ianuarie).



Meciurile de top pentru Interul lui Chivu:



17 septembrie: AFC Ajax - FC Internazionale Milano

26 noiembrie: Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano

9 decembrie: FC Internazionale Milano - Liverpool FC

20 ianuarie: FC Internazionale Milano - Arsenal FC

28 ianuarie: Borussia Dortmund - FC Internazionale Milano



Vlad Dragomir înfruntă campioni ai Europei



Nici Vlad Dragomir nu are o misiune mai ușoară cu echipa sa, Pafos FC. Calificată în premieră în această fază a competiției, formația cipriotă va da piept cu nume uriașe, o adevărată provocare pentru mijlocașul român. Printre cele mai grele teste se numără meciul de acasă cu giganții de la Bayern München, pe 30 septembrie, și deplasările de coșmar pe terenurile lui Juventus (10 decembrie) și Chelsea (21 ianuarie).



Noul sezon de Liga Campionilor se va încheia pe 28 ianuarie, când sunt programate simultan toate partidele rundei decisive.



Întreg programul meciuilor din UCL



Etapa 1

Marți, 16 septembrie 2025:



19:45 Athletic Club - Arsenal FC



19:45 PSV Eindhoven - R. Union Saint-Gilloise



22:00 Juventus - Borussia Dortmund



22:00 Real Madrid C.F. - Olympique de Marseille



22:00 SL Benfica - Qarabağ FK



22:00 Tottenham Hotspur - Villarreal CF



Miercuri, 17 septembrie 2025:



19:45 Olympiacos FC - Pafos FC



19:45 SK Slavia Praha - FK Bodø/Glimt



22:00 AFC Ajax - FC Internazionale Milano



22:00 FC Bayern München - Chelsea FC



22:00 Liverpool FC - Atlético de Madrid



22:00 Paris Saint-Germain - Atalanta BC



Joi, 18 septembrie 2025:



19:45 Club Brugge KV - AS Monaco



19:45 F.C. Copenhagen - Bayer 04 Leverkusen



22:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray A.Ş.



22:00 Manchester City - SSC Napoli



22:00 Newcastle United FC - FC Barcelona



22:00 Sporting Clube de Portugal - FC Kairat Almaty



Etapa 2

Marți, 30 septembrie 2025



19:45 Atalanta BC - Club Brugge KV



19:45 FC Kairat Almaty - Real Madrid C.F.



22:00 Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt



22:00 Chelsea FC - SL Benfica



22:00 FC Internazionale Milano - SK Slavia Praha



22:00 FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur



22:00 Galatasaray A.Ş. - Liverpool FC



22:00 Olympique de Marseille - AFC Ajax



22:00 Pafos FC - FC Bayern München



Miercuri, 1 octombrie 2025:



19:45 Qarabağ FK - F.C. Copenhagen



19:45 R. Union Saint-Gilloise - Newcastle United FC



22:00 Arsenal FC - Olympiacos FC



22:00 AS Monaco - Manchester City



22:00 Bayer 04 Leverkusen - PSV Eindhoven



22:00 Borussia Dortmund - Athletic Club



22:00 FC Barcelona - Paris Saint-Germain



22:00 SSC Napoli - Sporting Clube de Portugal



22:00 Villarreal CF - Juventus



Etapa 3

Marți, 21 octombrie



19:45 FC Barcelona - Olympiacos FC



19:45 FC Kairat Almaty - Pafos FC



22:00 Arsenal FC - Atlético de Madrid



22:00 Bayer 04 Leverkusen - Paris Saint-Germain



22:00 F.C. Copenhagen - Borussia Dortmund



22:00 Newcastle United FC - SL Benfica



22:00 PSV Eindhoven - SSC Napoli



22:00 R. Union Saint-Gilloise - FC Internazionale Milano



22:00 Villarreal CF - Manchester City



Miercuri, 22 octombrie 2025:



19:45 Athletic Club - Qarabağ FK



19:45 Galatasaray A.Ş. - FK Bodø/Glimt



22:00 AS Monaco - Tottenham Hotspur



22:00 Atalanta BC - SK Slavia Praha



22:00 Chelsea FC - AFC Ajax



22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool FC



22:00 FC Bayern München - Club Brugge KV



22:00 Real Madrid C.F. - Juventus



22:00 Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille



Etapa 4

Marți, 4 noiembrie 2025:



19:45 SK Slavia Praha - Arsenal FC



19:45 SSC Napoli - Eintracht Frankfurt



22:00 Atlético de Madrid - R. Union Saint-Gilloise



22:00 FK Bodø/Glimt - AS Monaco



22:00 Juventus - Sporting Clube de Portugal



22:00 Liverpool FC - Real Madrid C.F.



22:00 Olympiacos FC - PSV Eindhoven



22:00 Paris Saint-Germain - FC Bayern München



22:00 Tottenham Hotspur - F.C. Copenhagen



Miercuri, 5 noiembrie 2025:



19:45 Pafos FC - Villarreal CF



19:45 Qarabağ FK - Chelsea FC



22:00 AFC Ajax - Galatasaray A.Ş.



22:00 Club Brugge KV - FC Barcelona



22:00 FC Internazionale Milano - FC Kairat Almaty



22:00 Manchester City - Borussia Dortmund



22:00 Newcastle United FC - Athletic Club



22:00 Olympique de Marseille - Atalanta BC



22:00 SL Benfica - Bayer 04 Leverkusen



Etapa 5

Marți, 25 noiembrie 2025:



19:45 AFC Ajax - SL Benfica



19:45 Galatasaray A.Ş. - R. Union Saint-Gilloise



22:00 Borussia Dortmund - Villarreal CF



22:00 Chelsea FC - FC Barcelona



22:00 FK Bodø/Glimt - Juventus



22:00 Manchester City - Bayer 04 Leverkusen



22:00 Olympique de Marseille - Newcastle United FC



22:00 SK Slavia Praha - Athletic Club



22:00 SSC Napoli - Qarabağ FK



Miercuri, 26 noiembrie 2025:



19:45 F.C. Copenhagen - FC Kairat Almaty



19:45 Pafos FC - AS Monaco



22:00 Arsenal FC - FC Bayern München



22:00 Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano



22:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta BC



22:00 Liverpool FC - PSV Eindhoven



22:00 Olympiacos FC - Real Madrid C.F.



22:00 Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur



22:00 Sporting Clube de Portugal - Club Brugge KV



Etapa 6

Marți, 9 decembrie



17:30 FC Kairat Almaty - Olympiacos FC



19:45 FC Bayern München - Sporting Clube de Portugal



22:00 AS Monaco - Galatasaray A.Ş.



22:00 Atalanta BC - Chelsea FC



22:00 FC Barcelona - Eintracht Frankfurt



22:00 FC Internazionale Milano - Liverpool FC



22:00 PSV Eindhoven - Atlético de Madrid



22:00 R. Union Saint-Gilloise - Olympique de Marseille



22:00 Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha



Miercuri, 10 decembrie 2025:



19:45 Qarabağ FK - AFC Ajax



19:45 Villarreal CF - F.C. Copenhagen



22:00 Athletic Club - Paris Saint-Germain



22:00 Bayer 04 Leverkusen - Newcastle United FC



22:00 Borussia Dortmund - FK Bodø/Glimt



22:00 Club Brugge KV - Arsenal FC



22:00 Juventus - Pafos FC



22:00 Real Madrid C.F. - Manchester City



22:00 SL Benfica - SSC Napoli



Etapa 7

Marți, 20 ianuarie 2026:



17:30 FC Kairat Almaty - Club Brugge KV



19:45 FK Bodø/Glimt - Manchester City



22:00 F.C. Copenhagen - SSC Napoli



22:00 FC Internazionale Milano - Arsenal FC



22:00 Olympiacos FC - Bayer 04 Leverkusen



22:00 Real Madrid C.F. - AS Monaco



22:00 Sporting Clube de Portugal - Paris Saint-Germain



22:00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund



22:00 Villarreal CF - AFC Ajax



Miercuri, 21 ianuarie 2026:



19:45 Galatasaray A.Ş. - Atlético de Madrid



19:45 Qarabağ FK - Eintracht Frankfurt



22:00 Atalanta BC - Athletic Club



22:00 Chelsea FC - Pafos FC



22:00 FC Bayern München - R. Union Saint-Gilloise



22:00 Juventus - SL Benfica



22:00 Newcastle United FC - PSV Eindhoven



22:00 Olympique de Marseille - Liverpool FC



22:00 SK Slavia Praha - FC Barcelona



Etapa 8

Miercuri, 28 ianuarie 2026:

