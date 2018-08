Pare banc, dar e cat se poate de real :) Anunt incredibil: cati fani ai lui Leipzig vin in Romania pentru returul cu Craiova

Meciul din Banie se reia de la scorul de 3-1 pentru nemti, rezultat inregistrat in mansa tur. Oltenii se asteapta la un stadion arhiplin in incercarea de a intoarce scorul si soarta calificari, mai ales ca partida nu va fi televizata.

Germanii nu par insa foarte interesati de meciul de la Craiova. Potrivit DWSports, Leipzig a vandut doar SAPTE BILETE pentru partida din Romania.

Cities in Europe know that whenever a German club comes to town, that means hoards of away fans.

That’s not going to be the case in Romania as Universitatea Craiova hosts RB Leipzig in the Europa League.

Only 7 (yes, seven) tickets have been sold to the away end, per reports. pic.twitter.com/m6CfPpptZ6