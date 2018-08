Craiova iese cu capul sus din Europa: 1-1 in retur cu Leipzig! Raoul Baicu a marcat un super gol

Urmarim si comentam impreuna CRAIOVA - LEIPZIG pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

FINAL DE MECI | Craiova termina la egalitate returul cu Leipzig, 1-1, dar scorul la general este 4-2 pentru nemti.



Min 85: GOOOL Craiova | Baicu reuseste un super gol, dintr-un unghi imposibil. Mingea a fost deviata, a capatat inaltime si l-a depasit pe Mvogo.

Min 82: Bancu centreaza in 6 metri, Mvogo respinge din fata lui Markovici

Min 77: Inca o ocazie a oltenilor, Briceag intra in careu si suteaza din unghi, apara din nou Mvogo. Momente bune de joc ale Craiovei.

Min 76: Actiune frumoasa a Craiovei, Bancu suteaza puternic din marginea careului, respinge portarul lui Leipzig

Min 51: Mitrita este scos de pe teren. In locul lui intra Burlacu. Capitanul Craiovei a fost lovit tare de Saracchi, asta e cel mai probabil motivul pentru care a fost scos de Mangia.

Leipzig conduce cu 1-0 la pauza, la capatul unei reprize in care si oltenii au avut cateva situatii bune. Baicu a ratat cea mai mare ocazie de gol, in minutul 8, singur cu portarul. Golul lui Leipzig a venit in urma unei lovituri de colt. Apararea Craiovei a stat rau, mingea a ajuns printr-un carambol la Sabitzer, care a marcat din cativa metri.

Min 42: A doua ocazie a Craiovei in aceasta repriza, Mitrita suteaza din marginea careului, putin pe langa poarta.



Min 39: GOL Leipzig! Sabitzer deschide scorul, gafe in lant in apararea Craiovei.

Min 22: Forsberg suteaza din marginea careului, Pigliacelli scoate. O noua ocazie importanta a lui Leipzig

Min 14: Contraatac periculos al nemtilor, finalizat cu sutul lui Sabitzer, in blocajul lui Pigliacelli

Min 13: Craiova a prins curaj dupa ocazia lui Baicu. Mitrita are o lovitura libera din preajma careului, dar suteaza slab, in zid.

Min 8: Uriasa ocazia Craiovei - Baicu scapa singur, dar suteaza in blocajul portarului

Min 7: Inceputul de meci le apartine nemtilor, care s-au instalat in jumatatea Craiovei. Leipzig ajunge repede la poarta oltenilor, Cunha suteaza din interiorul careului, retine Pigliacelli.

UPDATE Vanzarile de bilete nu au mers conform planului. Stadionul nu se umple, s-au vandut aproximativ 18.000 de bilete, anunta DigiSport.

ECHIPELE DE START:



CRAIOVA: Pigliacelli - Donkor, Kelic, Briceag - Martic, Mateiu, Fedele, Bancu - Cicaldau, Mitrita, Baicu

Rezerve: Popescu - Ferreira, Burlacu, Markovic, Gardos, Borta, Serban

Antrenor: Devis Mangia

LEIPZIG: Mvogo - Mukiele, Konate, Orban, Saracchi - Sabitzer, Demme, Kampl, Forsberg - Cunha, Poulsen

Rezerve: Muller - Ilsander, Klostermann, Bruma, Augustin

Antrenor: Ralf Ragnick

Arbitru: Miroslav Zelinka (Cehia)

30.000 de fani vin la meciul cu Leipzig din turul 3 al Europa League - reusita Craiovei din tur din prelungiri le da sperante oltenilor intr-o minune, asa cum a avut loc in 1985 cand Universitatea Craiova reusea sa castige cu 3-0 pe propriul teren dupa ce a pierdut cu 2-0 in partida tur cu AS Monaco.

Duelurile contra echipelor din Germania nu aduc prea multe amintiri placute pentru Craiova - este al 6-lea duel contra unei echipe din Bundesliga iar Universitatea Craiova a reusit sa se califice mai departe o singura data! In 1990/1991 cand Craiova reusea o dubla victorie cu Borussia Dortmund, 3-0 si 1-0.

"Obiectivul nostru e unul singur: calificarea in grupele Europa League. Ne asteapta un duel pe un stadion cu 30.000 de suporteri, stiu ca lumea creeaza o atmosfera speciala. Totusi, chiar daca ei vor avea suportul publicului, nu ne temem! Daca vom face jocul nostru, nu avem cum sa nu ne calificam" a spus Ralf Ragninck inaintea partidei.