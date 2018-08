Statistica INFIORATOARE care arata prapastia dintre Leipzig si Craiova! Mangia a imprumutat discursul lui Daum: "Asta e fotbalul romanesc!" VIDEO

Craiova a pierdut doar cu 3-1 la Leipzig, dupa un meci in care nemtii au jucat cu rezervele si au dominat autoritar.

Craiova inca mai spera la returul cu Leipzig prin prisma rezultatului, 1-3 in Germania, in urma unui meci in care echipa din Romania a fost depasita la toate capitolele.

Statisitca a aratat o prapastie intre cele doua echipe. 19 ocazii de gol pentru Leipzig, 11 suturi pe poarta, 8 suturi pe langa, 16 cornere.

Italianul Devis Mangia s-a enervat la conferinta de presa cand i-a fost prezentata aceasta statistica.

"Trebuie sa intelegem cu totii ca fotbalul romanesc este inferior celui german. Daca va asteptati sa venim in Germania sa dominam, aveati asteptari un pic prea mari. Aceasta este realitatea in acest moment" a fost replica lui Mangia.

Discursul lui Mangia aminteste de cel al fostului selectioner al echipei nationale, Christoph Daum. "Nici Mourinho nu ar avea rezultate mai bune cu nationala Romaniei", e declaratia pentru care a fost criticat antrenorul german.

