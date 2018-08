Marturii din "INFERNUL" de la Leipzig: "Am fost nauciti!" Declaratia sincera a unui jucator de la Craiova

Oltenii s-au lovit de forta fotbalului german.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Craiova revine in tara cu 1-3 la RB Leipzig, scor mic fata de statistica partidei. Cicaldau, jucatorul transferat de la Viitorul in aceasta vara spune ca oletnii au fost nauciti in timpul partidei de forta lui Leipzig, una din fortele din Bundesliga.



"Au fost momente in care am fost nauciti pentru ca au dominat jocul. Trebuie sa tinem capul jos. Sa recunoastem ca au castigat si ca au meritat aceasta victorie", a spus Cicaldau.