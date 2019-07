Ocazie IREALA ratata de Hora! A driblat portarul la 30 de metri de poarta, insa n-a marcat! VIDEO

FCSB a avut ocazia sa incheie socotelile cu Milsami Orhei inca de la partida tur.

Vicecampioana Romaniei, FCSB, si-a facut misiunea dificila in partida tur de la Giurgiu cu Milsami Orhei in turul 1 preliminar al Europa League dupa eliminarea lui Lucian Filip. Chiar si cu un om in minus, FCSB a ratat 3 ocazii uriase pe final de meci prin Hora, Popescu si Coman.

Cea mai mare oportunitate a fost a golgheterului din play-off, Ioan Hora. Acesta a scapat pe contraatac singur cu portarul celor de la Milsami: acesta a decis sa-l blocheze la mare distanta de poarta insa a fost driblat de Hora. Din pacate pentru atacantul FCSB-ului, sutul cu stangul s-a dus pe langa poarta!