CFR Cluj a cedat în meciul tur cu Braga, 1-2, din turul 3 preliminar al Europa League. Returul este în Portugalia, joia viitoare.

Condusă din minutul 17, după golul lui Gorby, CFR Cluj a egalat prin Sheriff Sinyan cu un sfert de oră înainte de pauză, însă același Gorby a făcut 2-1 în actul secund și a stabilit scorul final.

Cristi Balaj, după CFR Cluj - Braga 1-2: "Eroare majoră de arbitraj la faza din minutul 70"

Cea mai controversată fază a meciului s-a produs în minutul 70, când Antonio Bosec, lateralul lui CFR Cluj, a pătruns în careul lui Braga și a fost faultat de Zalazar Martinez. Arbitrul azer Elchin Masiyev nu a dictat penalty și nici spaniolul din camera VAR nu a intervenit.

Decizia l-a înfuriat pe Dan Petrescu, care a avut o reacție nervoasă atât pe teren, cât și la conferința de presă. Cristi Balaj este de aceeași părere cu antrenorul din Gruia.

Președintele lui CFR spune însă că ardelenii nu se vor preda și vor încerca să întoarcă soarta calificării la returul din Portugalia, programat joi, 14 august, de la ora 21:30.

"Am întâlnit o echipă mai bună, iar anumite detalii au făcut diferența. Principalul detaliu este lipsa jucătorilor importanți, dar și anumite decizii de arbitraj care au influențat rezultatul. Mă refer în special la faza din minutul 70, când nu e o fază complicată.

Acolo avem un apărător care nu e interesat să joace mingea, ci doar să oprească adversarul. Faza din minutul 70 a fost cea mai importantă. Din punctul meu de vedere, este o greșeală majoră!

Dacă am fi obținut un egal, Braga ar fi pornit tot favorită la retur. Acum, având în vedere că au câștigat, cu atât mai mult. Dar noi ne jucăm șansa, nu ne predăm. Să vedem ce jucători mai recuperăm și în ce măsură vor reveni pe teren cu brio pentru că un jucător revenit pe teren după o perioadă de indisponibilitate are nevoie de câteva meciuri pentru a reintra în ritm", a spus Balaj, pentru PRO TV.

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva”

Dan Petrescu (57 de ani) a răbufnit la finalul meciului, la conferința de presă. S-a arătat nemulțumit de maniera de arbitraj a brigăzii azere și a spus că echipa sa a meritat cel puțin un egal în această seară.

Următorul meci al CFR-ului va fi returul cu Braga, programat joi, 14 august, la ora 21:30. Ardelenii și-au amânat meciul din campionat, împotriva celor de la Csikszereda.

„Sunt supărat de rezultat, faptul că n-am obținut cel puțin un egal. Fotbalul e dat naibii. Cu Lugano, poate, nu meritam mai nimic, astăzi meritam cel puțin un egal. Asta e părerea mea. Dar cu un asemenea arbitraj... să mă suspende zece etape, să facă ce vor, eu n-am mai văzut de mult așa ceva. Totul a fost pro Braga. Totul! Totul!

Auturi, faulturi, penalty-uri n-a dat. Două clare! Dacă alea nu sunt penalty-uri. Nici nu ne bagă în seamă. Asta merităm, ce să facem... Dacă era meciul la Braga, amândouă erau penalty-uri. Jucătorii au încercat, au vrut, s-a văzut că avem probleme de lot, s-a văzut că am jucat zece meciuri în 30 de zile. Asta e realitatea! Dar, per total, cred că egalul era un rezultat normal și plecam cu altă speranță la Braga.

Arbitrul ăsta nici nu știu din ce țară a venit, că nu vreau să jignesc pe nimeni. După ce am văzut astăzi... m-am săturat de fotbal. Până aici mi-a ajuns. Dacă ăsta e arbitraj de fotbal... totul într-o direcție! Braga sunt mai buni ca noi, dar dă-ne nouă ce e al nostru. Asta vreau”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

