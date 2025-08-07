CFR Cluj s-a văzut condusă încă din minutul 17. Francezul Gorby a deschis scorul la primul atac mai serios al celor de la Braga, însă Sheriff Sinyan a reușit să restabilească egalitatea din minutul 30.

Dan Petrescu a reclamat două penalty-uri neacordate lui CFR Cluj în duelul cu Braga



Același Gorby a marcat pentru 2-1 în minutul 50, iar CFR Cluj putea primi un penalty în minutul 69, când fundașul lateral Antonio Bosec s-a prăbușit în careul portughezilor după un duel cu Zalazar Martinez, care a sărit cu corpul în jucătorul ardelenilor.

