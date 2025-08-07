GALERIE FOTO Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de Dan Petrescu în fața arbitrilor, imediat după CFR Cluj - Braga 1-2

Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de Dan Petrescu &icirc;n fața arbitrilor, imediat după CFR Cluj - Braga 1-2 Europa League
CFR Cluj a pierdut prima manșă a duelului cu Braga, scor 1-2, din turul 3 preliminar al Europa League.


CFR Cluj s-a văzut condusă încă din minutul 17. Francezul Gorby a deschis scorul la primul atac mai serios al celor de la Braga, însă Sheriff Sinyan a reușit să restabilească egalitatea din minutul 30.

Dan Petrescu a reclamat două penalty-uri neacordate lui CFR Cluj în duelul cu Braga

Același Gorby a marcat pentru 2-1 în minutul 50, iar CFR Cluj putea primi un penalty în minutul 69, când fundașul lateral Antonio Bosec s-a prăbușit în careul portughezilor după un duel cu Zalazar Martinez, care a sărit cu corpul în jucătorul ardelenilor.

Dan Petrescu a protestat pe margine după penalty-ul neacordat lui CFR Cluj în minutul 69, iar arbitrul Elchin Masiyev l-a sancționat cu cartonașul galben.

Petrescu a fost vizibil deranjat de prestația arbitrilor și după ultimul fluier. Antrenorul lui CFR Cluj a dat mâna cu brigada azeră, apoi a plecat arătând două degete, sugerând că echipa sa ar fi trebuit să primească nu unul, ci două penalty-uri în duelul cu Braga.

CFR Cluj va juca în Portugalia returul cu Braga, joi, 14 august, de la ora 21:30.

