Faza din CFR - Braga la care Dan Petrescu a răbufnit: penalty refuzat ardelenilor! Europa League
CFR Cluj a solicitat un penalty în minutul 69 al meciului cu Braga, contând pentru prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.

CFR Cluj, Braga, Dan Petrescu
Faza din CFR - Braga la care Dan Petrescu a răbufnit: penalty refuzat ardelenilor!

În minutul 69 al partidei din Gruia, la scorul de 1-2, Antonio Bosec a primit o minge în careul celor de la Braga, l-a depășit din preluare pe adversarul Rodrigo Zalazar, iar ulterior s-a prăbușit pe gazon.

Reluările arată că că Zalazar a sărit cu corpul în Bosec, care avea prim-planul. Arbitrul azer Elchin Masiyev a considerat însă că nu se poate dicta penalty pentru CFR Cluj. Din camera VAR nu a intervenit nici spaniolul Cesar Soto Grado.

Dan Petrescu a protestat imediat pe margine, iar antrenorul lui CFR Cluj s-a ales cu un cartonaș galben din partea lui Elchin Masiyev.

Câți suporteri au fost prezenți la CFR Cluj - Braga

Chiar dacă ”dubla” ar putea asigura cel puțin un loc în faza principală din Conference League, meciul nu a stârnit interes în rândul fanilor lui CFR Cluj. Aproximativ 8.000 de suporteri sunt prezenți pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, potrivit reporterului PRO TV prezent la fața locului.

Și Braga are parte de susținere la această partidă. Nouă fani ai portughezilor sunt prezenți în sectorul rezervat oaspeților.

