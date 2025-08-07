Faza din CFR - Braga la care Dan Petrescu a răbufnit: penalty refuzat ardelenilor!

În minutul 69 al partidei din Gruia, la scorul de 1-2, Antonio Bosec a primit o minge în careul celor de la Braga, l-a depășit din preluare pe adversarul Rodrigo Zalazar, iar ulterior s-a prăbușit pe gazon.



Reluările arată că că Zalazar a sărit cu corpul în Bosec, care avea prim-planul. Arbitrul azer Elchin Masiyev a considerat însă că nu se poate dicta penalty pentru CFR Cluj. Din camera VAR nu a intervenit nici spaniolul Cesar Soto Grado.



Dan Petrescu a protestat imediat pe margine, iar antrenorul lui CFR Cluj s-a ales cu un cartonaș galben din partea lui Elchin Masiyev.

