"Nu poate fara fotbal, nu stiu daca il pot convinge sa vina!" Anuntul facut de Gigi Becali despre colaborarea cu Mircea Lucescu! Reactia neasteptata dupa egalul cu Mlada

Gigi Becali a fost multumit de rezultatul partidei de la Giurgiu.

Gigi Becali a fost multumit dupa ce FCSB a oprit seria de 3 infrangeri consecutive. Desi a terminat doar la egalitate, 0-0 cu Mlada Boleslav, Becali s-a bucurat de faptul ca FCSB nu a primit gol pe propriul teren.

"Concluziile finale, trebuia sa marcam, am avut ocazii clare, am avut bara din 6 metri. Am avut ocazii mari cu Coman. Aici e altceva, noi am facut 0-0. Mai avem inca o repriza de 90. Daca marcam, ei trebuie sa marcheze de 2 ori. Noi suntem in avantaj acum. Nu mai conteaza ca jucam in deplasare, conteaza situatia golului.



Noi nu avem gol primit acasa, e foarte important. L-am auzit pe Coman, e foarte important sa spuna ce au simtit pe teren. Se va juca altceva. Nu mai avem ce teama sa existe, trebuie sa dam gol. Astea sunt concluziile finale. Exista mare valoare la FCSB, nu exista organizare a jocului.



Eu nu pot sa dau procente, dar nici prin cap nu-mi trece ca nu ne calificam. Nu au cum sa ne scoata pe noi.



Eu am vorbit cu el si l-am rugat sa ma ajute, sa-mi dea indicatii. Ii multumesc, s-a dus sa le dea indicatii. Eu sunt sigur ca le-a spus si ceva de ordin tactic. El merge la meciuri si la Divizia B, nu poate fara fotbal. Nu cred ca il pot convinge ca antrenor. Asa sa-mi dea indicatii cred ca o va face pentru ca ii place.



Nu stiu ce urmeaza, ma intereseaza doar calificarii. Cu Voluntari nici nu stiu pe cine sa bagam.



Nu pot sa ma gandesc acum la antrenor. Maine-poimaine, e timp ca nu ne grabim. Trebuie sa facem ceva, nu stiu. Cu fundasii laterali in 4-2-3-1 urcau mai mult, Cretu si Soleidis. Nu avem jucatori (pentru 4-3-3), sistemul e mai sigur din ce vad, dar parca nu ajungem la poarta.



Vina, Pantiru si Soleidis au fost extraordinari. Nimic din ce se intampla in campionat nu mai intereseaza, o sa ma ocup dupa calificare.



E problema lor, ei sunt galeria, eu sunt patronul echipei, cui nu ii convine sa se duca la CSA. Imi vad de treaba mea, n-am treaba cu ei. Sa-si vada de treaba lor, sa se uite la Dinamo si la Rapid sa se invete minte. Chiar nu ma supar. Eu le transmis: <<bai, baieti, uitati-va la Dinamo sa vedeti cum e>>" a spus Gigi Becali la Pro X.