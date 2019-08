"Ce, ma, nu stiai deja unde vii?" Lui Becali nu i-a picat bine ultimul discurs al lui Bogdan Andone si i-a dat replica: "A vazut ca nu ii iese si a gasit scuza asta"

Gigi Becali spune ca Bogdan Andone a gresit cand a declarat ca "nu poate sa isi asume criticile pentru deciziile pe care nu le ia el".

FCSB a ramas fara antrenor in plina campanie pentru calificarea in grupele UEFA Europa League. Formatia ros-albastra a fost parasita de Bogdan Andone dupa dubla cu Alashkert, iar pe banca sta acum interimarul Vergil Andronache. La despartirea de FCSB, Bogdan Andone a argumentat ca nu isi poate asuma criticile pentru deciziile pe care nu le ia, facand referire la implicarea peste masura a patronului Gigi Becali.

Gigi Becali: "Ce, ma, nu stiai unde vii? Nu ti-a iesit si ai gasit scuza asta"

Gigi Becali a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, el replicandu-i lui Bogdan Andone. Becali spune ca antrenorul stia exact la ce se inhama in momentul in care a acceptat propunerea, pentru ca el fusese la FCSB si in mandatul lui Mihai Teja. Patronul FCSB mai spune ca Andone a "ales sa fuga gasind aceasta scuza".

"Eu am tinut legatura cu fiecare antrenor, cum poate sa spuna cineva ca nu le-am respectat demnitatea. Pai uite, eu am vorbit cu Teja pentru Pantiru si i-am cerut parerea. Daca nu il respectam, mai vorbea cu mine?



Antrenorul e angajat si are o meserie. El cand vine la mine, stie unde vine. Eu si pe Andone il respect, e un om de calitate, dar el a gresit cand a spus ca nu vrea sa raspunda pentru ce fac altii. El a fost pe banca cu Dica si cu Teja, trebuia sa spuna de la inceput ca nu accepta. El a vazut ca nu ii ies lucrurile si a fugit gasind scuza asta. El stia cum e Becali", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.