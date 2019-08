Totul pe silent: nici conferinta de presa, nici antrenament oficial! Portughezii de la Guimaraes au ajuns in aceasta seara la Bucuresti

Portughezii de la Guimaraes n-au programat nicio actiune astazi, inaintea meciului cu FCSB din play-off-ul Europa League.

Jucatorii, staff-ul si cativa dintre suporterii de la Vitoria au umplut cele 3 autocare pe care le-au avut la dispozitie in capitala Romaniei. Sunt cazati in centrul Bucurestiului, la Marriott. Portughezii n-au vorbit cu presa. N-au organizat vreo conferinta, nici n-au tinut antrenamentul oficial.



FCSB - VITORIA GUIMARAES, se joaca joi, de la 21:30, in direct la PRO TV!

FULLSCREEN Galerie Foto

/