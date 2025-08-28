Darius Olaru a deschis scorul pe finalul primei reprize, când a transformat un penalty obținut de David Miculescu. În repriza secundă, Adrian Șut a făcut 2-0, cu un șut imparabil din afara careului.

Scoțienii, dați pe spate de golul lui Adrian Șut

BBC Scotland a reacționat după golul marcat de Adrian Șut.

”Ăsta da șut! Adrian Șut trimite pe centrul porții, dar are multă forță, iar Dimitar Mitov este vizibil surprins”, a scris BBC.

Tony Docherty, fost antrenor la Dundee și asistent la Aberdeen, a comentat reușita lui Adrian Șut. Specialistul BBC a fost impresionat de execuția mijlocașului de la FCSB.

”Un șut absolut extraordinar. Poate că Aberdeen ar fi putut să iasă mai aproape de el, dar asta nu știrbește cu nimic frumusețea golului. O execuție superbă, un șut curat, impecabil”, a spus Docherty.

VIDEO Golul înscris de Adrian Șut

