Oltenii au învins-o pe Istanbul Başakşehir cu 3-1, joi seară, pe "Ion Oblemenco", obținând o performanță pe care Bănia o aștepta de ani de zile. La final, finanțatorul a lăudat echipa, l-a creditat pe Mirel Rădoi pentru construcția lotului și a aruncat o "săgeată" ironică spre Marius Șumudică.



Întrebat care a fost momentul în care a fost convins de calificare, Rotaru a oferit un răspuns surprinzător, cu trimitere directă la pronosticul oferit de "Șumi". "Singura dată când am fost siguri că ne calificăm, când a zis Șumudică că o să pierdem categoric. El, de obicei, e pe invers și atunci am spus că-i gata", a punctat, amuzat, patronul Craiovei.



"Este o echipă care seamănă cu Rădoi"



Dincolo de ironii, Mihai Rotaru și-a exprimat bucuria imensă pentru performanța echipei și a subliniat meritele antrenorului Mirel Rădoi, despre care a spus că și-a pus amprenta decisiv asupra grupului.



"A fost o seară minunată. O seară pe care ne-am dorit să o trăim de mult timp. Dincolo de faptul că am câștigat, mă bucură pentru că băieții au controlat jocul. Avem forță, avem putere, suntem buni. Au fost momente dificile, însă am reușit să revenim. Este o echipă care seamănă cu Rădoi. El a dorit-o, a făcut-o cum și-a dorit și ne bucurăm că este aici la noi, își dorea, știți și voi cât iubește Craiova", a mai zis Rotaru.



Universitatea Craiova a învins-o pe Istanbul Başakşehir cu 3-1, după ce câștigase și în tur cu 2-1, și s-a calificat în premieră în faza grupelor unei competiții europene. Golurile oltenilor au fost marcate de Alexandru Cicâldău (9'), Ștefan Baiaram (27') și Steven Nsimba (81'), în timp ce pentru turci a înscris Davie Selke (7'). Tragerea la sorți pentru faza grupelor va avea loc vineri, la Monaco.