"N-ai cum sa dai fault al portarului!" Cum ar fi trebuit sa gestioneze arbitrul faza controversata care a dus la eliminarea CFR-ului. "Daca rata mingea, era altceva"

CFR Cluj a fost eliminata din Europa dupa un meci in care ultimele minute au stat sub semnul unui arbitraj controversat.

Ion Craciunescu a explicat de ce arbitrul francez din meciul Young Boys - CFR Cluj nu ar fi trebuit sa dicteze lovitura de la 11 metri in urma contactului dintre Balgradean si Zesiger.

Fostul arbitru a adus o serie de argumente pentru a arata ca deciziile centralului au fost eronate, ducand la o eliminare nedreapta a CFR-ului din Europa.

"Nu a fost penalty pe urmatorul considerent. Dreptul portarului este sa joace mingea cu mana, poate sa o boxeze. Se duce cu pumnul sa respinga, nu sa-l loveasca pe adversar. Dupa ce joaca mingea, se produce un contact. Chiar daca lovesti intr-o maniera periculoasa mingea, nu te sanctioneaza nimeni. Nu poti sa dai penalty pentru asta niciodata.

Eu spun o parere cu niste argumente. Daca portarul rata mingea sa o joace, era altceva. Daca voia sa boxeze, dar dadea mai intai in capul adversarului si apoi in minge, era altceva. Dar cand el da in minge si apoi il atinge pe adversar, nu se da penalty.

Aici este o fapta foarte clara. Un portar, care este in deplasare, se intalneste pe traiectorie cu un jucator care e si el in deplasare, dar portarul joaca mingea. Hai sa zicem ca e fault in atac, dar sa dai fault al portarului nu poti sa dai niciodata. N-ai cum", a declarat Ion Craciunescu la DigiSport.