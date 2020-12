Declaratia HALUCIANTA a lui Porumboiu care arunca tot Ardealul in aer: "Imi e greu sa cred ca jucatorul ramanea acolo daca nu il lovea! Eu cred ca l-a lovit in cap!"

CFR Cluj a fost eliminata din Europa League dupa un penalty controversat acordat in finalul partidei.

UPDATE 23:10: Adrian Porumboiu considera ca Balgradean il loveste in cap pe jucatorul elvetienilor si ce acest lucru poate sa fie o circumstanta de penalty.

"Un 11 metri se acorda in minutul 90, mai ales intr-un moment decisiv, doar cand este suta la suta clar pentru toata lumea. Noi il cautam si il comentam, ca sa ii gasim o circumstanta. Nu este un penalty clar. Dar, loveste mingea cu mana, loveste si adversarul. Daca loveste intai mingea si dupa loveste adeversarul, nu are importanta, tot lovitura e. Mingea este in joc. Nu putem sa spunem ca nu.

Eu am spus foarte clar. Interventia portarului i-a creat posibilitatea arbitrului sa acorde penalty. Nu se vede. Dar mie imi e greu sa cred ca jucatorul a ramas acolo daca nu il lovea. Eu cred ca il loveste in cap pe jucator", a declarat Adrian Porumboiu pentru DigiSport.

Faza la care portarul campioanei Romaniei a fost eliminat a schimbat soarta calificarii si a dat startul multor comentarii. Adrian Porumboiu a comentat, la finalul meciului, arbitrajul francezului Benoit Bastien.

Fostul arbitru a declarat ca nu ar fi dictat lovitura de la 11 metri si nici nu i-ar fi aratat cartonasul rosu lui Balgradean, decizii care au dat jocul peste cap si au dus la infrangerea CFR-ului.

"Nu se impunea cartonas rosu, doar daca a injurat jucatorul nostru si a inteles bine arbitrul. Parerea mea, e un penalty din categoria celor care nu sunt cele mai sigure. Loveste mingea, nu se vede nimic nici la nivelul picioarelor.

E un 11 metri mai mult decat discutabil, eu nu l-as fi dat. Rosu nici atat! Dupa aceea nu mai are importanta, s-a rupt jocul. Trebuie sa spunem ca e si o greseala impardonabila a portarului. Nu e prima data cand face asta", a declarat Adrian Porumboiu, potrivit GSP.