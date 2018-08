Morutan, OUT din lot! Intalnire decisiva intre Man si Becali: "Trebuie neaparat sa vorbesc cu el!" Anunt de ultima ora al lui Becali

Morutan a facut un meci slab la Viena si n-a prins nici lotul pentru returul cu Rapid.



Becali spune ca Dica a avut de ales intre Man si Morutan. L-a preferat pe primul. Man va incepe totusi pe banca in aceasta seara. Becali stie si de ce trece Man printr-o pasa mai slaba. Laudele patronului i-au dat prea multa incredere in fortele proprii.

"Am stabilit cu Dica sa nu fie Morutan in lot. Am luat 3 atacanti si 3 fundasi. A fost vorba intre Man si Morutan... Pe Man poti sa-l lasi pe banca, dar Man ne-a castigat meciuri, calificari, nu poti sa nu-l iei in lot. Morutan e mai crud, e la inceput. A fost fricos la Viena, a contat si asta in decizia pe care am luat-o. A fost titular dupa ce a jucat cu Hajduk Split. Pe urma n-a mai fost la fel de bun, stai pe banca, tata. Si Messi avea frica la 19 ani. De astea scapi numai la 21, 22 de ani. Man nu intelege ce se intampla cu el, de ce nu-i iese. O sa-i spun eu de ce nu-i iese. Pana acum, isi dadea viata. Acum... da numai 75%.

Cand nu pui toata puterea ta... fara sa-ti dai seama ai lasat-o moale. Si cand o lasi moale, asa se intampla. Nu ca nu ar vrea, dar trebuie sa-si dea toata silinta. Fotbalul e pe miliarde de euro acum. Aia care dau miliarde sunt prosti? Daca nu dai tot, toata sudoarea ta, tot, nu costa sute de milioane. Am vorbit cu tatal lui, Dennis nu intelege ce se intampla. Mananca la fel, se antreneaza la fel, se odihneste la fel. Dar laudele mele au lucrat in subconstientul lui si face lucrurile altfel acum", a spus Becali la PRO X.