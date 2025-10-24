Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară în etapa #3 din UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, italienii au înregistrat toate cele trei puncte.



MM Stoica a ”erupt” după eșecul cu Bologna: ”Nu e 'roșu' acolo?! I-a spart fața, ce trebuia, să-i rupă capul?”



După ce antrenorul roș-albaștrilor, Elias Charalambous, a făcut iureș la conferința de presă despre arbitraj, a venit rândul lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, să se lege de deciziile din meciul cu Bologna.



În minutul 16, Heggem a văzut cartonașul galben după ce l-a tamponat serios pe Darius Olaru, care a jucat cu o protecție la nivelul țestei tot restul partidei.



MM Stoica s-a înfuriat teribil și a semnalat faptul că Heggem trebuia eliminat după intrarea grosolană la căpitanul lui FCSB, care, începuse să sângereze.



”Cred că era maximum ce puteam obține în contextul acestui arbitraj. Sunt unele decizii pe care nu le-am înțeles. Italienii îi schimbă pe amândoi (n.r. Heggem și Rowe au luat galbene în 16' și 26') la pauză, care trebuiau eliminați!



Nu e roșu la Olaru? Îi sparge fața. Ce ar fi trebuit să facă? Să-i rupă capul? Iar când un jucător în careu își împinge adversarul cu ambele mâini, faultul asupra lui Bîrligea, nici măcar VAR-ul nu intervine.



Foarte multe decizii, totul a culminat când întârziau să execute o lovitură de margine, hai să oprim meciul că oricum nu mai are niciun sens.



Exact ce am spus înaintea meciului, asta s-a adeverit. Am jucat o oră la nivelul adversarilor noștri și am avut momente când am fost peste ei. Poate reprezenta un nou început.



Golurile primite în debutul partidei și arbitrajul au fost niște obstacole de netrecut pentru noi astăzi. Bologna e superechipă, dar am chinuit-o. Dacă aruncau de pe bancă mingi, înseamnă că le-a fost frică.



Asta nu contează, e logic ca fiecare să întreprindă tot ce poate, fairplay sau fără fairplay, important este să-ți atingi scopul. Cred că au fost avantajați de aceste decizii de neînţeles ale arbitrului.



Nu mi s-a părut greu. Dacă aveam penalty și l-am fi transformat, era 2-2. Cu Young Boys în a doua jumătate am pus presiune, dar nu am avut ocazii. Acum a fost bine de tot, am jucat în careul lor. Bologna nu e Young Boys, e mult peste”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

