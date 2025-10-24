După startul modest de meci, cu două goluri încasate în primele 12 minute, FCSB și-a revenit în a doua parte a primei reprize, iar în minutul 54 a reușit să reducă din handicap prin Daniel Bîrligea, introdus la pauză în locul lui Juri Cisotti.

Gazzetta dello Sport, surprinsă de înlocuirea lui Thiam în FCSB - Bologna



Nu toate schimbările au fost însă inspirate. Mamadou Thiam, folosit în poziția de vârf în prima repriză, iar ulterior în bandă, a fost înlocuit în minutul 64 cu Octavian Popescu, care a avut o prestație ștearsă.



Italienii de la Gazzetta dello Sport nu au găsit o explicație pentru înlocuirea atacantului din Senegal: "Din postura de vârf, Thiam a avut ocazia unui gol, însă a fost blocat de Skorupski. Când a trecut extremă, a avut o incursiune în flancul stâng. Apoi, a fost scos. Cine știe de ce?!", a scris cotidianul din Peninsulă, care l-a notat pe Thiam cu 6.



Octavian Popescu, jucătorul pe care a mizat FCSB în ultima jumătate de oră, nu i-a impresionat pe italieni și a fost notat cu 5,5: "L-a înlocuit pe Thiam în flancul stâng, însă nu a putut veni cu aceeași energie. FCSB nu a mai reușit să fie periculoasă pe acea parte".



Gigi Becali: "Am greșit că l-am scos pe Thiam"



De altfel, și Gigi Becali și-a reproșat schimbarea din minutul 64.



"Am greșit, l-am scos pe Thiam, l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu George Popescu la nivelul ăsta?", a spus patronul lui FCSB, după meci, la Digisport.

