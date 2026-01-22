FOTO Mihai Stoica, uluit de ce a găsit pe stadionul din Zagreb: „N-am mai văzut așa ceva, e cel mai mare!”

Mihai Stoica, uluit de ce a găsit pe stadionul din Zagreb: „N-am mai văzut așa ceva, e cel mai mare!” Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Managerul FCSB a rămas impresionat de scenografia pregătită de fanii croați în peluză, înaintea duelului din Europa League.

TAGS:
Mihai StoicaFCSBEuropa League
Din articol

Deși atmosfera de la Zagreb se anunța una rece, atât la propriu, cât și la figurat, din cauza temperaturilor scăzute și a numărului redus de spectatori, un detaliu vizual l-a luat prin surprindere pe oficialul campioanei României. Înaintea partidei programate astăzi, 22 ianuarie, Mihai Stoica a remarcat un element spectaculos în arhitectura peluzei adverse.

Este vorba despre celebrul banner „Bad Blue Boys”, simbolul ultrașilor dinamoviști, care tronează impunător pe stadionul „Maksimir”. În ciuda faptului că asistența nu se anunța numeroasă, impactul vizual al peluzei goale, dominată de acel mesaj, a fost unul puternic.

„Cel mai mare banner pe care l-am văzut vreodată. Nu am mai văzut așa ceva. Ajută și arhitectura stadionului, dar este clar cel mai mare. Liniște cred că va fi. Sunt undeva la 10-12.000 de fani. Poate că temperaturile îi gonesc și pe croați, nu doar pe români. Este complicat să vii să stai două ore nemișcat, indiferent de cât de antrenantă este partida. Sper să iasă bine pentru noi”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

Absența lui Tănase și surpriza Graovac

Dincolo de spectacolul din tribune, oficialul roș-albaștrilor a făcut lumină și în privința situației medicale din lot. Stoica a explicat titularizarea lui Graovac în flancul drept al apărării, o mutare tactică menită să odihnească titularii obișnuiți pentru meciurile din Superliga.

FCSB caută un rezultat pozitiv în această seară împotriva lui Dinamo Zagreb, care ar putea cântări enorm pentru calificarea în fazele superioare ale Europa League.

„Cred că suntem bine. Cred că Ciprian Marica a zis că suntem o echipă cu evoluții contradictorii, inconstante, și este adevărat ce spune. El credea că după meciul nereușit de la Mioveni o să urmeze o evoluție bună. Sunt șanse foarte mari. Asta sper și eu. Nu este nicio veste proastă astăzi. 

Aseară era vestea legată de Tănase. Nu este grav. Este doar o contractură, poate. Nu are niciun sens pe frigul ăsta să riște. Nu este ceva grav. Asta a simțit și la ultimul antrenament de acasă. A făcut un RMN și nu era nicio problemă. Sper ca Dawa să fie la nivelul la care a fost la Mioveni, chiar dacă meciul va fi complet diferit. Cred că aliniem cea mai bună garnitură pe care o putem alinia în momentul acesta. Tratăm cu maximă seriozitate. 

Sunt șanse foarte mari ca, în eventualitatea unui rezultat pozitiv, să jucăm cu o mare miză cu Fenerbahce. Și atunci capeți încredere, așa cum am căpătat încredere după ce am răsturnat meciul cu Feyenoord și am bătut Rapid. Poate asta se va întâmpla și acum. Avem mare nevoie în competiția internă. Graovac e fundaș dreapta, trebuie și el să aibă minute. Merită. A jucat bine cât a fost folosit în prima parte a sezonului. Crețu și Pantea au meci, poate, duminică. Cine știe? De câte ori a jucat fundaș dreapta, a făcut-o foarte bine”, a mai spus MM.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Antonio Jakolis a prefațat Dinamo Zagreb – FCSB: ”Este favorită!”
Antonio Jakolis a prefațat Dinamo Zagreb – FCSB: ”Este favorită!”
Adrian Mutu a văzut echipa de start a lui FCSB cu Dinamo Zagreb și a reacționat imediat: ”El lipsește, putea să facă diferența”
Adrian Mutu a văzut echipa de start a lui FCSB cu Dinamo Zagreb și a reacționat imediat: ”El lipsește, putea să facă diferența”
ULTIMELE STIRI
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Speranță pentru „panterele” lui Becali: Bîrligea reduce din diferență la Zagreb, după un start de coșmar!
Speranță pentru „panterele” lui Becali: Bîrligea reduce din diferență la Zagreb, după un start de coșmar!
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu

Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka, după un final dramatic. Ce i-a reproșat românca japonezei, la fileu



Recomandarile redactiei
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Dinamo Zagreb - FCSB 2-1, ACUM pe Sport.ro | Daniel Bîrligea, înger și demon!
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!”
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea"
Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League
Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

stirileprotv S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!