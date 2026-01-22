„Cel mai mare banner pe care l-am văzut vreodată. Nu am mai văzut așa ceva. Ajută și arhitectura stadionului, dar este clar cel mai mare. Liniște cred că va fi. Sunt undeva la 10-12.000 de fani. Poate că temperaturile îi gonesc și pe croați, nu doar pe români. Este complicat să vii să stai două ore nemișcat, indiferent de cât de antrenantă este partida. Sper să iasă bine pentru noi” , a spus Mihai Stoica la PrimaSport .

Este vorba despre celebrul banner „Bad Blue Boys”, simbolul ultrașilor dinamoviști, care tronează impunător pe stadionul „Maksimir”. În ciuda faptului că asistența nu se anunța numeroasă, impactul vizual al peluzei goale, dominată de acel mesaj, a fost unul puternic.

Deși atmosfera de la Zagreb se anunța una rece, atât la propriu, cât și la figurat, din cauza temperaturilor scăzute și a numărului redus de spectatori, un detaliu vizual l-a luat prin surprindere pe oficialul campioanei României. Înaintea partidei programate astăzi, 22 ianuarie, Mihai Stoica a remarcat un element spectaculos în arhitectura peluzei adverse.

Absența lui Tănase și surpriza Graovac



Dincolo de spectacolul din tribune, oficialul roș-albaștrilor a făcut lumină și în privința situației medicale din lot. Stoica a explicat titularizarea lui Graovac în flancul drept al apărării, o mutare tactică menită să odihnească titularii obișnuiți pentru meciurile din Superliga.



FCSB caută un rezultat pozitiv în această seară împotriva lui Dinamo Zagreb, care ar putea cântări enorm pentru calificarea în fazele superioare ale Europa League.



„Cred că suntem bine. Cred că Ciprian Marica a zis că suntem o echipă cu evoluții contradictorii, inconstante, și este adevărat ce spune. El credea că după meciul nereușit de la Mioveni o să urmeze o evoluție bună. Sunt șanse foarte mari. Asta sper și eu. Nu este nicio veste proastă astăzi.



Aseară era vestea legată de Tănase. Nu este grav. Este doar o contractură, poate. Nu are niciun sens pe frigul ăsta să riște. Nu este ceva grav. Asta a simțit și la ultimul antrenament de acasă. A făcut un RMN și nu era nicio problemă. Sper ca Dawa să fie la nivelul la care a fost la Mioveni, chiar dacă meciul va fi complet diferit. Cred că aliniem cea mai bună garnitură pe care o putem alinia în momentul acesta. Tratăm cu maximă seriozitate.



Sunt șanse foarte mari ca, în eventualitatea unui rezultat pozitiv, să jucăm cu o mare miză cu Fenerbahce. Și atunci capeți încredere, așa cum am căpătat încredere după ce am răsturnat meciul cu Feyenoord și am bătut Rapid. Poate asta se va întâmpla și acum. Avem mare nevoie în competiția internă. Graovac e fundaș dreapta, trebuie și el să aibă minute. Merită. A jucat bine cât a fost folosit în prima parte a sezonului. Crețu și Pantea au meci, poate, duminică. Cine știe? De câte ori a jucat fundaș dreapta, a făcut-o foarte bine”, a mai spus MM.

