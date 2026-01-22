Ajuns la 33 de ani, Jakolis a semnat în această iarnă cu Hrvatski Dragovoljac, în al treilea eșalon croat.

Antonio Jakolis: ”Pe FCSB o așteaptă un meci foarte greu!”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Antonio Jakolis a prefațat partida Dinamo Zagreb – FCSB și a mărturisit că, în opinia lui, formația croată este favorită în meciul de pe Maksimir.

De altfel, Jakolis a mărturist că o susține pe Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB.

”În ultimii doi ani, Dinamo Zagreb a schimbat conducerea, suporterii au venit înapoi, s-a schimbat foarte mult, a venit Boban, a adus niște jucători foarte buni, în campionat arată foarte bine. Pe FCSB o așteaptă un meci foarte greu.

Din punctul meu de vedere, Dinamo Zagreb e favorită. Dacă poate scoate un egal, va fi foarte bine. (n.r. Reporter: Pe cine susții?) Pe Dinamo sută la sută, sunt fanul echipelor din Croația. Dacă o echipă din Croația joacă în Europa, nu contează care e, eu țin cu ele”, a spus Antonio Jakolis pentru PRO TV și Sport.ro.

În România, în afară de FCSB, Antonio Jakolis a mai evoluat pentru CFR Cluj și pentru FC Argeș.

