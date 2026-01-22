Roș-albaștrii îi întâlnesc pe croați în etapa cu numărul 7 din grupa unică UEFA Europa League pe ”Maksimir”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.



Adrian Mutu a văzut echipa de start a lui FCSB cu Dinamo Zagreb și a reacționat imediat: ”El lipsește, putea să facă diferența”



Adrian Mutu, fost internațional român, a reacționat după ce a văzut primul ”11” trimis de FCSB la Zagreb și a explicat că dacă Florin Tănase ar fi fost titularizat, atunci roș-albaștrii ar fi arătat și mai bine. Decarul lipsește din motive medicale.



”Tănase aducea un plus pe faza ofensivă, putea să facă diferența și să ajute. E o echipă tip a FCSB-ului, e puternică la nivel defensiv. Un plus la faze fixe, înafara de Olaru și Cisotti, toți sunt jucători cu talie.



Ceea ce îmi dă de gândit sunt cei doi închizători, pe Lixandru îl știm, dar nu știu cât va putea ajuta Alhassan pe fază ofensivă, așa cum o făcea Tănase. Prezența lui în teren conta, se știa foarte bine cu Olaru, Bîrligea.



Dinamo Zagreb e favorită, îngrijorătoare e prestația FCSB-ului din ultimul timp. E o echipă foarte mare, dar poate fi o lipsă de ritm”, a spus Adrian Mutu, potrivit Digi Sport.

