REAL - ATLETICO 2-4 | Plecarea lui Cristiano Ronaldo, regretata la Madrid: "Nu ai cum sa-l inlocuiesti!" Ce a spus un titular dupa infrangerea din Supercupa Europei

Atletico Madrid a castigat Supercupa Europei in fata Realului dupa prelungiri.

Atletico a castigat pentru a 3-a oara Supercupa Europei dupa reusitele lui Saul si Koke din prelungiri. Dupa ce castigase trofeul in 2016 si 2017, Real a pierdut Supercupa la primul meci oficial dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus.

Mijlocasul celor de la Real Madrid, Casemiro, admite ca absenta lui Cristiano Ronaldo a reprezentat un factor in aceasta infrangere.

"Cu siguranta, nu putem acoperi anumite lucruri, Cristiano a aratat aici ca este cel mai bun din lume. Insa el este deja in trecut, nu mai putem sa ne gandim la el. Trebuie sa vorbim despre jucatorii pe care ii avem. Vrem sa facem o echipa mai puternica, mai solida, insa Cristiano este deja in trecut.



Este in continuare inceputul. Julen face o treaba grozava, incearca sa pastreze iluzia ceea ce nu este deloc usor. Am castigat Liga Campionilor de 4 ori in ultimii 5 ani. Am castigat aproape tot, face o treaba extraordinara in a pastra jucatorilor iluzia victoriilor. Este inca devreme sa vorbim despre Julen. Nu putem analiza munca lui Julen dupa rezultatul din aceasta seara.



Cautarea de scuze nu face parte din profilul Madridului. Nu exista scuze. Atletico ne-a dat 4 goluri si cred ca am facut multe lucruri. Trebuie sa-i felicitam pe cei de la Atletico si sa continuam sa muncim. Nu vreau sa vorbesc de anumite gafe pentru ca atunci cand castigam, castigam cu totii, si cand pierdem, pierdem cu totii" a declarat Casemiro.