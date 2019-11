LAZIO - CFR | Totul pentru calificare! Prima uriasa pregatita pentru fiecare titular: suma uriasa pe care o pot incasa jucatorii lui Petrescu

Urmarim si comentam impreuna LAZIO - CFR CLUJ pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

CFR Cluj este la doar un punct de calificarea in primavara europeana. Ardelenii se pot califica in fazele eliminatorii ale Europa League daca nu pierd in aceasta seara cu Lazio.

Conducerea lui CFR s-a pregatit special pentru acest meci. Potrivit Fanatik, fiecare titular are promisa o prima de 20.000 de euro in cazul calificarii.

CFR Cluj este pe locul 2 in Grupa E de Europa League, cu 9 puncte duypa 4 meciuri. De partea cealalta, Lazio are 3 puncte si nu isi mai poate permite niciun pas gresit. Pentru a mai spera la calificare, italienii trebuie sa castige meciul cu CFR la o diferenta de cel putin doua goluri, sa castige si in ultimul meci cu Rennes, iar CFR sa piarda si meciul din ultima etapa.