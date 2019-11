CFR CLUJ - CHINDIA TARGOVISTE 4-0 | "Sunt foarte multi jucatori suparati!" Cu ce problema se confrunta Dan Petrescu la CFR: "Nu e deloc usor!" Ce spune despre sansele nationalei la baraj

CFR s-a impus clar pe teren propriu in fata celor de Chindia, scor 4-0 dupa golurile marcate de Itu, Camora si Bordeianu care a izbutit o dubla. Dupa acesta partida, CFR se mentine pe primul loc in continuare in Liga 1 cu 34 de puncte dupa 17 etape. La finalul partidei Dan Petrescu a vorbit despre partida si spune ca a fost greu sa alcatuiasca primul 11 pentru aceasta partida si sunt multi jucatori care sunt suparati pentru ca nu joaca.

"Tot timpul e greu sa joci dupa o pauza. A fost greu sa alcatuiesc echipa de start, foarte multi jucatori suparati ca nu intra, nu a fost usor sa aleg echipa si in continuare va fi greu sa aleg echipa. CFR a aratat forta si calitate. Sunt jucatori pe care ii folosim numai in campionat si sunt jucatori care joaca mai mult in Europa League si asta a fost problema numarul 1, sa schimb echipa de la un meci la altul. Lotul pe care l-am facut a fost unul puternic, chiar daca exista multe suparari a unor jucatori. Un jucator care era la Botosanu acum 2 ani si pe care nu il voia nimeni, ma bucur pentru el, nici astazi el nu a jucat excelent, a pierdut multe mingi, dar sa dai doua goluri intr-un meci e exceptional.

Sunt convins ca Lazio va schimba jucatori, la fel ca si noi pentru ca au jucatori foarte puternici. Sigur vor face totul sa castige, noi mergem acolo sa ne calificam, dar daca nu vom reusi, mai avem o sansa in meciul cu Celtic",a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

Dan Petrescu: "Avem 45% sanse de calificare!"



Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit si despre meciul Romaniei din barajul Nations League si a spus ca Islanda este favorita.

"Stiu ca erau 2 solutii, Scotia si Islanda, niciuna nu e buna pentru ca jucam in deplasare, cu oricare vom juca, va fi greu. Islanda are 55% sanse si Romania 45 %, la fel cum a spus si selectionerul Islandei", a mai spus Dan Petrescu.