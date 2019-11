"E problema dansului daca pleaca la nationala." Bordeianu, omul meciului in victoria la scor a CFR-ului! "Pentru mine e o premiera." Ce a reusit jucatorul

CFR Cluj s-a impus cu usurinta in fata Chindiei Targoviste, pe care a invins-o cu 4-0. Bordeianu a fost omul meciului si a reusit sa marcheze doua goluri, unul cu fiecare picior:

"Pentru mine e o premiera. Prima oara cand dau doua goluri intr-un meci. Ma bucur, dar in primul rand e important ca am obtinut cele trei puncte si ramanem pe primul loc. Avem un moral bun dupa victoria asta, am marcat 4 goluri si nu am primit niciunul. Un meci foarte bun inaintea unei partide foarte importante care ne poate aduce calificarea in primavara europeana", a spus Bordeianu.

Jucatorul a fost intrebat si despre posibila plecare a lui Dan Petrescu la echipa nationala:

"Nu ma priveste, e problema dansului daca pleaca la nationala", a mai spus Bordeianu.