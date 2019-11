LAZIO - CFR 1-0 | "Nu am avut personalitate!" Ce spune Culio despre meciul din aceasta seara si despre sansele de calificare ale CFR-ului

CFR a pierdut cu 1-0 meciul din deplasare cu Lazio, dupa un meci in care campioana Romaniei a avut o prestatie destul de buna. Prima repriza a apartinut celor de la Lazio, in schimb ce cea de a doua a apartinut clar CFR-ului fiind foarte aproape sa egaleze. Golul celor de la Lazio a fost inscris de Correa in minutul 24. CFR va intalni Celtic in ultima etapa din cadrul grupelor de calificare si are nevoie de cel putin un punct pentru a merge in primavara europeana. La finalul partidei Culio a vorbit despre meci si spune ca in prima repriza CFR nu a avut personalitate. Argentinanul a vorbit si despre meciul decisiv pentru CFR cu Celtic.

"Prima repriza eu cred ca echipa nu a intart pe teren cu incredere, nu am avut personalitate. Repriza a doua echipa a jucat foarte bine, a stat sus, a avut incredere. Asta trebuie sa avem personalitate si incredere. Foarte important era sa obtinem astazi un punct, sa jucam mai relaxati cu Celtic. Va fi foarte greu cu Celtic. Am avut putine emotii, dupa 11 ani de cand am fost aici, a fost ceva incredibil atunci. Ce s-a intamplat in trecut, e in trecut. Nu conteaza ce s-a intamplat in trecut", a declarat Culio la finalul partidei.