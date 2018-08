Rusinea CFR-ului a avut o cota uriasa la pariuri! Cati bani castigai daca puneai 100 lei pe Dudelange

CFR a fost mare favorita in fata lui Dudelange, dar luxemburghezii au produs socul preliminariilor in Europa League.

Puteai castiga o avere daca mergeai pe mana formatiei din Luxemburg. Locul 13 din Luxemburg a castigat cu 2-0 in tur si 3-2 in retur.



Dudelange a avut cota de 4,50 in tur si 13 in retur. Daca cineva paria 100 de lei pe victoria lui Dudelange la Cluj, putea castiga 275.100 RON. Sau mai exact 54.191 de euro.



Cota pentru scor corect 3-2 a fost de 121 in timp ce pentru 2-0, scorul din tur, cota a fost 21.

CFR a pierdut cu 2-5 la general dubla cu Dudelange si este eliminata intr-un mod rusinos din Europa League.