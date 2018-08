BREAKING NEWS | Viitorul lui Teixeira a fost stabilit chiar inaintea meciului cu Rapid Viena! Anuntul facut de MM Stoica

Filipe Teixeira isi va prelungi contractul cu FCSB, scadent in iarna!

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a anuntat ca portughezul Filipe Teixeira, in varsta de 37 de ani, isi va prelungi contractul cu formatia ros-albastra.

Teixeira are in acest moment contract pana in iarna, iar conditia initiala pentru a ramane la FCSB era aceea ca echipa sa se califice in grupele UEL.

"Teixeira continua cu noi indiferent daca nu ne calificam in grupele Europa League", a spus Mihai Stoica.