Jurnaliștii i-au răspuns patronului roș-albastru după ce acesta și-a subestimat adversara înaintea duelului.



Înainte de meci, Gigi Becali era convins că Drita nu poate pune probleme echipei sale. "Nu poate să te scoată Drita. Dacă te scoate, înseamnă că e vorba de ghinion. Dar cât ghinion să ai?", spunea omul de afaceri.



Presa din Kosovo l-a "înțepat" pe patronul FCSB



Replica a venit imediat după fluierul final al unui meci în care campioana din Kosovo a condus o mare parte din timp. Jurnaliștii de la publicația Botasot au preluat cu ironie declarația patronului de la FCSB și au titrat sugestiv.



"Kosovo nu are fotbal pentru Becali, dar Drita aproape a lăsat echipa românească fără cuvinte", au scris aceștia, continuând pe același ton: "Drita a dat dovadă de multă inimă la București, dar norocul i-a întors spatele și a suferit o înfrângere împotriva Stelei, 2-3. O înfrângere minimă pentru campioana din Kosovo, dar una care dă încredere pentru retur".



Optimismul este cuvântul de ordine în tabăra adversă. Cei de la Telegrafi sunt convinși că soarta calificării nu este încă jucată și că totul se va decide la Priștina. "Eșecul din tur poate fi întors în retur, unde Drita poate obține o victorie istorică pentru a-și asigura calificarea. În România s-a pierdut la limită, dar totul este deschis la Priștina".



Chiar dacă a avut emoții, Gigi Becali a rămas încrezător și după meci, susținând că echipa sa a controlat jocul în totalitate.



"Cum a arătat jocul în prima repriză? Mingea a fost doar la noi. Drita a dat un gol din noroc, mingea a fost doar la noi. Ce emoții să ai? A, că e posibil să te scoată dacă iei goluri la mișto, da... Dar nu aveam emoții că nu vom marca. La 1-2 am zis că jucăm calificarea acolo", a transmis Gigi Becali.

