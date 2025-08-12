Planul FCSB pentru derby-ul cu Rapid: bilete la preț special pentru a umple peluza! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională

Planul FCSB pentru derby-ul cu Rapid: bilete la preț special pentru a umple peluza! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională
Se anunță un derby de foc pe Arena Națională între Rapid și FCSB, duminică, de la ora 21:30, iar oficialii campioanei României au făcut deja prima mutare pentru a-și asigura o susținere masivă.

Rapid FCSB Superliga
Cu cinci zile înaintea duelului, roș-albaștrii au comunicat prețul biletelor pentru sectorul destinat fanilor proprii și speră să umple o întreagă peluză a celui mai mare stadion din țară.

FCSB a stabilit un preț unic, de 30 de lei, pentru tichetele din peluza care le-a fost alocată, cu obiectivul clar de a aduce aproximativ 7.000 de suporteri care să încurajeze echipa. Clubul a lansat și un apel direct către fani.

"Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Rapid, care se va disputa duminică seară, pe Arena Națională, pot fi cumpărate online. Prețul unui bilet este de 30 LEI. Vă așteptăm alături de noi!", a transmis FCSB prin intermediul canalelor oficiale.

Prețuri identice în peluze

Decizia roș-albaștrilor vine în contextul în care și organizatorii, giuleștenii, au stabilit un preț similar pentru suporterii proprii din peluză, tot 30 de lei. 

Pentru Rapid, acesta va fi primul meci disputat pe Arena Națională în actualul sezon, 2025/2026. În afara peluzelor, prețurile practicate de clubul vișiniu sunt de 60 de lei la tribuna a doua și ajung până la 300 de lei în zona VIP.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”
FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag în Champions League
Etapa a cincea din Superliga | FCSB - Slobozia 0-1 tinde să devină un lucru banal și nimeni nu se sesizează
Mihai Stoica e convins că Dennis Man a luat decizia corectă când a semnat cu PSV: "De la retrogradare, în Liga Campionilor!"
Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”
Vlad Dragomir e în play-off-ul Champions League! Calificare sub privirile lui David Luiz cu românul titular și reprofilat la Pafos
Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City
Extraterestrul Duplantis a făcut-o din nou! A 13-a minune: record mondial la Budapesta cu o săritură ireală
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, împrumutat de ”câini” la o altă echipă!

Continuă războiul în Superliga! Becali iese din nou la atac: ”Eu sunt Becali și ei sunt ei, să asculte de mine toți!”

stirileprotv Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

stirileprotv Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

stirileprotv Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

