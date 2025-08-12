Planul FCSB pentru derby-ul cu Rapid: bilete la preț special pentru a umple peluza! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională

Cu cinci zile înaintea duelului, roș-albaștrii au comunicat prețul biletelor pentru sectorul destinat fanilor proprii și speră să umple o întreagă peluză a celui mai mare stadion din țară.



FCSB a stabilit un preț unic, de 30 de lei, pentru tichetele din peluza care le-a fost alocată, cu obiectivul clar de a aduce aproximativ 7.000 de suporteri care să încurajeze echipa. Clubul a lansat și un apel direct către fani.



"Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Rapid, care se va disputa duminică seară, pe Arena Națională, pot fi cumpărate online. Prețul unui bilet este de 30 LEI. Vă așteptăm alături de noi!", a transmis FCSB prin intermediul canalelor oficiale.

