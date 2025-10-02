În vară, Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB și a semnat cu Los Angeles FC, formație din MLS la care joacă inclusiv nume mari precum Hugo Lloris sau Son Heung-Min. Craioveanul a fost nevoit să aștepte câteva săptămâni pentru obținerea vizei, iar recent a ajuns în SUA și a jucat într-un meci al echipei secunde.



Alex Băluță le-a vorbit americanilor despre Craiova și Generația de Aur

În așteptarea debutului la prima echipă a lui LAFC, Băluță a acordat un interviu pentru club în care a vorbit despre începuturile din fotbal, legăturile cu Generația de Aur și rolul avut de orașul Craiova și clubul Universitatea în dezvoltarea sa.



"M-am născut în Craiova. Acolo am început fotbalul, la academia lui Gheorghe Popescu, un fost mare jucător și o legendă a României. A fost căpitanul Barcelonei și a jucat inclusiv aici, la Cupa Mondială din 1994, un turneu final cu rezultate grozave pentru România.



Am multe amintiri frumoase din copilărie. Craiova mi-a dat totul și de acolo am reușit să mă transfer pentru prima dată în străinătate. Părinții mei sunt din Craiova, la fel și soția mea. Am început din Craiova și acum iată-mă în Los Angeles.



Acea generație din 1994 a avut parte de o gală anul trecut. Au fost împreună pentru ultima oară și au jucat un meci amical pe Arena Națională, în București. Am fost și eu invitat la acel meci. Ca să vedeți cum e viața, Gică Popescu a lansat atunci un parfum în amintirea Mondialului din SUA. Numele parfumului? Pasadena 94! Iar acum eu locuiesc în Pasadena, la hotel.



Cine mi-a plăcut cel mai mult din acea generație? Gheorghe Hagi, cu siguranță. O legendă! Tot el a fost cel care m-a debutat în prima ligă din România. Mi-a fost antrenor și mi-a oferit debutul. A avut multă încredere în mine și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Pentru mine a fost o onoare să fiu antrenat de el", a spus Băluță, la emisiunea Black & Gold Insider.