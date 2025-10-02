VIDEO Alex Băluță le-a spus tot americanilor: clubul din România care i-a oferit totul + reverență pentru Hagi și Popescu

Alexandru Băluță (32 de ani), fostul jucător de la Universitatea Craiova și FCSB, are parte de o nouă provocare în carieră și așteaptă debutul în Major League Soccer.

În vară, Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB și a semnat cu Los Angeles FC, formație din MLS la care joacă inclusiv nume mari precum Hugo Lloris sau Son Heung-Min. Craioveanul a fost nevoit să aștepte câteva săptămâni pentru obținerea vizei, iar recent a ajuns în SUA și a jucat într-un meci al echipei secunde.

Alex Băluță le-a vorbit americanilor despre Craiova și Generația de Aur

În așteptarea debutului la prima echipă a lui LAFC, Băluță a acordat un interviu pentru club în care a vorbit despre începuturile din fotbal, legăturile cu Generația de Aur și rolul avut de orașul Craiova și clubul Universitatea în dezvoltarea sa.

"M-am născut în Craiova. Acolo am început fotbalul, la academia lui Gheorghe Popescu, un fost mare jucător și o legendă a României. A fost căpitanul Barcelonei și a jucat inclusiv aici, la Cupa Mondială din 1994, un turneu final cu rezultate grozave pentru România.

Am multe amintiri frumoase din copilărie. Craiova mi-a dat totul și de acolo am reușit să mă transfer pentru prima dată în străinătate. Părinții mei sunt din Craiova, la fel și soția mea. Am început din Craiova și acum iată-mă în Los Angeles.

Acea generație din 1994 a avut parte de o gală anul trecut. Au fost împreună pentru ultima oară și au jucat un meci amical pe Arena Națională, în București. Am fost și eu invitat la acel meci. Ca să vedeți cum e viața, Gică Popescu a lansat atunci un parfum în amintirea Mondialului din SUA. Numele parfumului? Pasadena 94! Iar acum eu locuiesc în Pasadena, la hotel.

Cine mi-a plăcut cel mai mult din acea generație? Gheorghe Hagi, cu siguranță. O legendă! Tot el a fost cel care m-a debutat în prima ligă din România. Mi-a fost antrenor și mi-a oferit debutul. A avut multă încredere în mine și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Pentru mine a fost o onoare să fiu antrenat de el", a spus Băluță, la emisiunea Black & Gold Insider.

  • Alexandru Băluță a fost vândut de Universitatea Craiova la Slavia Praga, în 2018, pentru 2.650.000 de euro.
  • Băluță a mai jucat pentru Chindia Târgoviște, FC Viitorul, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.

"În această vară m-am confruntat cu o situație în premieră"

Băluță a explicat și cum a luat decizia de a semna cu Los Angeles FC.

"A fost senzațional când am auzit de interesul lui LAFC. Am fost impresionat și nu m-am gândit prea mult. În mod normal, stai și analizezi, dar aici știam despre ce club e vorba și ce fotbaliști joacă aici. Am auzit despre MLS numai lucruri frumoase, așa că decizia a venit foarte repede. I-am zis familiei că asta e șansa mea. 

În această vară m-am confruntat cu o situație în premieră. Pentru prima dată în carieră am fost liber de contract și am avut posibilitatea de a alege. Uneori poți lua decizii greșite, dar mie nu mi s-a întâmplat asta niciodată. Acum am ales din inimă și consider că este o oportunitate mare să demonstrez că merit să fiu aici. Toată lumea de aici are încredere în mine, iar asta mă bucură.

Am jucat în multe poziții de-a lungul carierei. De multe ori extremă dreaptă, dar și în spatele vârfului sau în flancul stâng. Când îți cere ceva antrenorul, trebuie să asculți și să încerci să te adaptezi. Poate că nu te bucură o anumită poziție, dar important e să rămâi concentrat la ceea ce solicită antrenorul", a mai spus Băluță.

