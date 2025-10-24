Gigi Becali l-a "executat" public pe Adrian Șut, considerat principalul vinovat pentru înfrângere, însă Ilie Dumitrescu a intervenit și i-a luat apărarea mijlocașului. Fostul mare internațional nu acceptă ca Șut să fie scos țap ispășitor după o singură prestație mai slabă, în ciuda tiradei patronului.



Gigi Becali a fost necruțător la adresa lui Șut, pe care l-a numit ironic "jupân" și l-a amenințat cu banca de rezerve, reproșându-i inclusiv că și-a asumat executarea unei lovituri libere.



"E el jupân. Să vezi ce jupân e el de la iarnă, de când nu va mai prinde echipa! [...] Nu poți să joci cu Șut așa, că pierzi toate meciurile! Numai greșeli. [...] Are deja 600.000 de euro, ce îi mai trebuie lui?", a tunat Becali aseară.



Criticile au venit după ce mijlocașul defensiv a pierdut o minge la centrul terenului, fază din care italienii au deschis scorul în minutul 9.



Dumitrescu: "Nu-l putem scoate din ecuație pentru un joc"



Ilie Dumitrescu l-a contrazis pe finanțatorul roș-albaștrilor, insistând că importanța lui Șut în angrenajul echipei nu poate fi ștearsă de o seară modestă.



"Nu putem judeca un fotbalist ca Șut, să-l scoatem complet din ecuație pentru un joc", a punctat Dumitrescu, potrivit Digisport.



"Mister" a extins analiza la nivelul întregului lot, subliniind că nu doar Șut este sub nivelul arătat sezonul trecut. "Adică, până acum, Șut a fost un jucător exponențial, extrem de important în economia jocului pentru FCSB. Nu, sezonul ăsta niciunul dintre ei nu a jucat la același nivel ca sezonul trecut. Nici Olaru. [...] Lui Olaru, i-a luat foarte mult timp să revină după accidentarea aia. Deci e un cumul de factori", a mai spus fostul atacant.

