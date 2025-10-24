Astfel, campioana României rămâne cu o singură victorie în a doua competiție europeană, pe locul 28 în ierarhie, cu trei puncte acumulate în trei meciuri.

Bologna îi prelungește contractul unui jucător după meciul cu FCSB

A doua zi după meci, italienii au făcut un anunț important. Conform bolognasportnews.it, conducerea clubului din Serie A i-a propus prelungirea contractului lui Santiago Castro, atacantul argentinian cotat la 35 de milioane de euro.

În vârstă de 24 de ani, Castro a semnat cu Bologna în urmă cu aproape un an, pe 30 ianuarie, când italienii l-au transferat de la Velez Sarsfield, pentru 13.2 milioane de euro. Castro a fost odihnit la meciul cu FCSB, însă este un jucător pe care italienii se bazează și chiar dacă actuala sa înțelegere va expira abia în 2028, conducerea celor de la Bologna nu vrea să riște nimic, mai ales că în vară fotbalistul a primit oferte din partea echipelor arabe.

Astfel, lui Castro i-a fost propus un nou contract, cu un salariu mai bun.

Până în acest moment, italienii i-au prelungit deja contractul lui Lukasz Skorupski, iar pe listă sunt la rând și Remo Freuler și Riccardo Orsolini.

