Vacanța de vară a trecut cu „viteza luminii“ pentru lumea fotbalului! Pentru că, de fapt, nici nu prea a existat așa ceva.

Cât timp întrecerile din Big 5 – Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1 – au fost oprite, am avut FIFA Club World Cup 2025, competiție transmisă în România de VOYO. Iar acum, când urmează Premier League, sezonul 2025-2026, meciurile se vor vedea tot pe VOYO, live și în exclusivitate pentru România!

Analiștii au făcut lista scurtă a favoritelor

Prima etapă din Premier League programează un singur meci pentru ziua de vineri: Liverpool – Bournemouth va fi live pe VOYO, de la ora 22.00.

Apoi, programul rundei include următoarele confruntări:

Sâmbătă, ora 14.30: Aston Villa – Newcastle

Sâmbătă, ora 17.00: Brighton – Fulham

Sâmbătă, ora 17.00: Sunderland – West Ham

Sâmbătă, ora 17.00: Tottenham – Burnley

Sâmbătă, ora 19.30: Wolverhampton – Manchester City

Duminică, ora 16.00: Chelsea – Crystal Palace

Duminică, ora 16.00: Nottingham Forrest – Brentford

Duminică, ora 18.30: Manchester United – Arsenal

Luni, ora 22.00: Leeds – Everton

În avancronica etapei, analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, au întocmit lista favoritelor din noul sezon, la o clasare în Top 4.

Iată procentele trecute în dreptul echipelor printre care figurează și o apariție surpriză: Aston Villa.

*Liverpool – 90% șanse la o clasare în Top 4

*Arsenal – 90%

*Manchester City – 78%

*Chelsea – 43%

*Aston Villa – 32%

*Newcastle – 23%

Noul sezon pornește la drum cu Liverpool din postura de campioana en-titre, olandezul Arne Slot câștigând titlul din primul său sezon, după ce l-a înlocuit pe Jurgen Klopp.

